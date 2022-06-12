Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 22:58
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."
Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız