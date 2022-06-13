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2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi

2023'ün ilk çeyreğinde trafiğe çıkması beklenen Togg'u bu yılsonunda yollarda görebiliriz. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un açıklanan takvimden önce trafiğe çıkabileceğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Haziran 2022 07:29
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2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli otomobil Togg'un, 2023 yılının ilk üç ayında banttan inerek trafiğe çıkması hedefleniyor. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında bir sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Togg'un beklenenden önce yollara çıkabileceğini söyledi. Varank'ın, bu yılın sonuna doğru belli sayıda üretilebilecek yeri otomobilin ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılmaya başlayabileceğini belirttiği öğrenildi. Öte yandan, Togg'u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de bu konudaki taleplerini ilettiği öğrenildi.

SANAYİDE GLOBAL ÜS

Varank'ın Türkiye'yi sanayi sektöründe global üs haline getirecek yatırım, üretim, istihdam, teşvik ve altyapı çalışmalarını anlattığı sunumda, sanayide katma değerli üretimin arttığı, otomotivin payının yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldiği, ana metalin payının yüzde 9'dan yüzde 13.5'a çıktığı, makine sektörünün payının da yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıktığı belirtildi. Yine katma değeri yüksek işlenmiş gıda ve içecek ürünlerinde de ihracatın payının arttığı da kaydedildi. Yapılan sunumda OSB'ler de konuşuldu.

OSB'LERDE 60 BİN FABRİKA ÜRETİYOR

Teşvik ve kredilerin sağlandığı 336 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 milyon 250 bin çalışanla 60 binin üzerinde fabrikanın üretim yaptığı belirtildi. 20 yılda yapılan 3,6 milyar lira yatırımla tamamlanan 489 sanayi sitesindeki 96 bin işyerinde, 342 binin üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlandığı vurgulandı. Genç ve kadın istihdamının desteklenmesi için 120 projeye yaklaşık 1,2 milyar TL'lik kaynak ayrıldığı, 175 atölyede 70 bin kişinin istihdam edilmesinin sağlanacağı belirtildi.

START-UP SÜPER LİGİNDEYİZ

Özel sektörde Ar-Ge kültürünün geliştiği ifade edilen sunumda, yerli patent başvurularında da son 20 yılda önemli artışın görüldüğü vurgulandı. Türkiye, teknoloji start-up yatırımlarında Avrupa'da süper lige yükseldi. Geçen yıl hem yatırım tutarı hem de yatırım adedi olarak tüm zamanların rekoru kırıldı ve 321 yatırım turunda 1 milyar 552 milyon dolar yatırım yapıldı. Bir önceki seneye göre yatırım miktarında 9 buçuk kat, yatırım adedinde ise yüzde 47'lik bir büyüme görüldü. 2021 yılında Türkiye, en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise 2. sırada yer aldı. Avrupa'da en çok yatırım alan şehirler arasında İstanbul 13. sırada yer aldı.

AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ

Türkiye, 2022'nin ilk çeyreğinde toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de olduğu en yüksek lig olan Süper Lig'e yükseldi. 2022'nin ilk çeyreğinde İstanbul, toplam VC ve melek yatırımları açısından Avrupa'da 4. oldu ve kendi rekorunu kırdı.

Osman Özgan

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