Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da Erenkavak köyü mevkisinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Haziran 2022 08:40
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız