Petrol fiyatları, enflasyon endişesiyle düşüşte
Küresel enflasyon konusunda endişeler ve ekonomik büyümenin daha da baskı altına girebileceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.
Küresel enflasyon konusunda endişeler ve ekonomik büyümenin daha da baskı altına girebileceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.
Pekin'de COVID-19vaka sayılarının hafif bir artış göstermesinin Çin'in akaryakıt talebinin hızla canlanacağı beklentilerini yatıştırmasının da etkisiyle petrol fiyatları 2 doların üzerinde geriledi.
ICE'de Brent petrol bu sabah 119,54 dolar/varil seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre 2,02 dolar düşüşle 119,90 dolar/varil seviyesinde.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü Cuma gününe göre 1,99 dolar kayıpla 118,69 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, güçlü ABD dolarının ve stagflasyon korkularının petrol fiyatlarını baskı altında tuttuğunu,ancak kısa vadede belirleyici faktörün Çin'de talebin normalleşmesi yönünde yaşanacak gelişmeler olacağını vurguluyorlar.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız