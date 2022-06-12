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Saç ekimi nedir, nasıl yapılır?

Saç ekimi insanların saçlarının çeşitli sebeplere bağlı olarak dökülmesi sonucu yapılır. Seyrek saç ve kellik gibi problemler de etkilidir. Kalıcı çözüm arayanlara tavsiye edilir. Mikro cerrahi yöntem uygulanarak, saç kökleri nakli yapılır buna da saç ekimi ismi verilir

Kaynak : MN Medya
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Saç ekimi nedir, nasıl yapılır?


Saç Kökü Nedir?

Saç kökü kafatasında bulunan derinin yağ tabakasına bağlı olan saçların dipleridir. Bu kökler saç üretimi yapan hücreler ile kaplıdır. Kökler bir yağ tabakasına bağlıdır. Genel de her greftte 2-3 kök bulunur.

Saç Yapısı Ve Saç Yapısı Çeşitleri Nelerdir?

Saç tipleri ince ve kalın olmak üzere ikiye ayrılır. Çeşit Olarak da normal, kuru, yağlı, karma saç tipi olarak türlere ayrılır.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekimi yaptırmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmaz. Özel durumlara bağlı olarak yapıldığı gibi kişinin zevkine bağlı olarak da yapılır. Saç ekiminin çocukluk döneminde de herhangi bir olumsuzluğu yoktur. Yanık gibi durumlara bağlı olarak kayıplarda önerilir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi için en çok tercih edilen fut tekniği olmuştur. Daha sonraları ise fue tekniği, manuel punch saç ekimi, DHI saç ekimi, hiporbolik saç ekimi ve robotik saç ekimi yaygın olarak kullanılmıştır. Ekim yöntemi kişinin ihtiyacına göre belirlenen bir durumdur. Saç ekimi fiyatları buna göre değişir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi yapılırken dökülen bölgelere kişinin sağlıklı saçları ekilir. Her kişiye göre ayrı bir plan yapılır. Genel olarak greftler ense bölgesinden toplanır. Dirençli kökler olmasına dikkat edilir. Mikro kanallar açılır ve eklenir.

Saç Ekiminin Avantajları

Saç ekimi genel de başarılı sonuç veren bir yöntemdir. Özellikle geniş alanlı olan dökülmeler için oldukça idealdir. Diğer tedavilerle kıyaslama yapıldığında daha başarılı sonuç verir. Yapılan işlem sonucunda saçlar doğal görünür. Yapılan işlem de bu konuda önemlidir. Saç ekimi fiyatları yapılan işleme bağlıdır.

Hangi Aylar Saç Ekimi İçin Uygundur?

Saç ekimi için özel bir ay ya da mevsim önemli değildir. İstediğiniz zaman yaptırabilirsiniz. Mevsim geçişleri bazen saçların daha fazla dökülmesine sebep olur. Bu dönemleri tercih etmeyebilirsiniz.

Saç Ekimi İçin Yaş Sınırı Nedir?

Saç ekimi genel de özel bir durum olmadıkça 30 yaş altı kişiler için uygun değildir. Özellikle bu yaş altı saç dökülmesi çok yaşanır.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?

Saç ekimi yapılan işleme bağlıdır bazen 3 bazen de 5 saat sürebilir.

Saç Ekimi Sonucu Ne Zaman Görülür?

Saç ekimi yaptıran kişilerin ne doğal görünümü başarıyı v görmesi yaklaşık olarak bir yıla yakın bir zamanı kapsar.

Saç Ekimi Öncesi Nasıl Bir Cilt Bakımı Yapılması Gerekir?

Saç ekimi öncesi saç ve cilt antibakteriyel ürünler ile yıkanabilir. Özel bir cilt bakımına ihtiyaç duyulmaz.

Saç Ekimi Sonrası Saç Nasıl Yıkanır?

Saç ekimi yaptıran kişilerin saçlarını doğru teknikler ile yıkaması çok önemlidir. Doktorun önerisi dikkate alınmalıdır. Ekimden 3-4 gün sonra yıkamak uygun olacaktır. Kabuklu bölgelere uygun losyonlar da uygulanabilir.

Saç Ekimi Fiyatları?

Saç ekimi fiyatları değişiklik gösterir. Herkesin durumu ve saç kaybı farklıdır. Seçilen yöntem fiyatlar konusunda etkilidir. En önemli olan detay ise greft hesaplamasıdır. Bu konuda hizmet veren birçok saç ekim merkezi bulunur. En kaliteli ve profesyonel olanı tercih etmek gerekir. Fiyatlar genel de herkese hitap edecek şekildedir. Bunun sebebi çok fazla uygulama yöntemi olmasıdır. Fiyatları Küçük bir araştırma ile öğrenebilirsiniz.

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