Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel hayatını kaybetti

Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist, yazar Gazi Erçel vefat etti. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, geçen haftalar içinde yakalandığı COVID-19'a ilişkin evinde tedavi görüyordu. Dünya'nın haberine göre, önceki gün rahatsızlığı artınca Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı itibari ile tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

GAZİ ERÇEL KİMDİR?

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yapan 1945 doğumlu Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. 1967'de Maliye Bakanlığı'nda başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine'de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1989 yılından itibaren Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubu'nun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürü olurken, 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmişti.

İstifa ederek ayrıldığı Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Gazi Erçel, pek çok kentte düzenlenen seri panel ve toplantılarda da görüşlerini dile getirmişti.