Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 oranında zam yaptı.

ART ARDA ZAMLAR

TCDD, son aylarda trenle yolculuk fiyatlarına art arda zamlar yaptı. YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı da 195 lira oldu.