Abu Dabi'li şirket Türk ilaç firmasını satın alıyor
ADQ, Türk ilaç firması Birgi Mefar'ı satın almak için anlaştı
Eklenme : 13 Haziran 2022 10:47
ADQ, Türk ilaç firması Birgi Mefar'ı satın almak için anlaştı
Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), steril enjekte edilebilir ürünler üreticisi Birgi Mefar Group'u satın almak için nihai bir anlaşma imzaladı.
Birgi Mefar, Avrupa ve Asya pazarları dahil 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Kaynak: BloombergMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız