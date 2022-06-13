Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden doları yorumu

Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,04 Türk lirasından, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 21,11 Türk lirasından işlem görüyor. Euro/dolar ise yüzde 0,3 düşüşle 1,0490'dan alıcı buluyor.

Analistler dolar yorumunda, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 8,6 ile yeni zirveye işaret etmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdiğini, bu durumun küresel ölçekte dolar talebi artırdığını söyledi.

Bu hafta çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini aktaran analistler, yüzde 3,23 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar endeksi için 104,1'in destek, 105'in ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.