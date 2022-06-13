Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Başvuruya konu olayda, bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna üç aday başvurmuştur.

Jürilerden gelen bildirimlerde adayın, başvurucunun eserler listesine koymadığı bir eserde etik ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma değerlendirmesi dışında tutulması önerilmiş ve diğer adayın ataması yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak açılan dava sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda özetle; ilgili mevzuata ve ilan metinlerine göre yapılan başvurularda tüm eserlerin başvuruya konulmasının zorunlu olmadığı, böyle bir zorunluluğun bulunması halinde etiğe aykırı yayını olan kişinin ilanihaye başvurularda değerlendirilme hakkından mahrum kalacağı anlamına geleceği gerekçesiyle aday hakkında verilen kararı iptal etmiştir.

Konuya dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüşte ise özetle; öğretim üyesi kadrolarına başvurularda adayların tüm eserlerini beyan etmelerinin zorunlu olmadığı, ancak inceleyen üniversitelerin tüm eserleri adaydan talep edebileceği, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadro ilanlarına başvuru yapanlar hakkındaki etik ihlal iddialarını herhangi bir kuruma bağlı kalmaksızın inceleyebileceği, bu durumun ise yalnızca atama yapma veya yapmama konusundaki takdir yetkisine etki etmekle sınırlı olacağını ifade etmiştir.

Mahkeme kararı çerçevesinde, üniversite adayın başvurunu kabul ederek jüri tarafından değerlendirmesi sonucunda başvurucu dışındaki adayın atamasını uygun görmüştür.

Yukarıda yer verilen görüşler çerçevesinde Kamu Denetçiliği Kurumu başvurucunun talebini reddederek, ilgili üniversite yaptığı işlemi hukuka uygun bulmuştur.

