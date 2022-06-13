Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti
Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yatırım teşviki için onay verdi, 31 bin kişi istihdam edilecek
Bakanlık yatırım teşviki için onay verdi, 31 bin kişi istihdam edilecek
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!
Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!
GES sisteminde detaylar belli oldu: Çarşamba günü başlıyor!
GES sisteminde detaylar belli oldu: Çarşamba günü başlıyor!
Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu
Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu
Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü
Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
3 üniversite 194 Akademik personel alacak
3 üniversite 194 Akademik personel alacak
Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta
Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta
2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi
2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi
Van'da 5 büyüklüğünde deprem!
Van'da 5 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi!
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi!
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu
Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
Rüşveti ver, krediyi kap
Rüşveti ver, krediyi kap
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Terör

Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti

FETÖ'nün mülkiye mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan ve itirafçı olan eski kaymakam C.M, mesleğe başladıktan sonra görev yaptığı yerlerde örgütsel toplantılara gittiğini, maaşının yüzde 15'ini burs olarak örgüte verdiğini anlattı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Haziran 2022 12:14
Yazdır
Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan ve itirafçı olan eski kaymakam C.M, maaşının yüzde 15'ini burs olarak örgüte verdiğini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün mülkiye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan eski kaymakam C.M. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen C.M'nin itiraflarına yer verildi.

FETÖ ile lise eğitimi sırasında Malatya'da dershaneye gittiğinde tanıştığını beyan eden C.M, üniversiteye 2004'te girdiğini, 2010'da mezun olduğunu, bu sürede Malatya'da ailesinin yanında yaşadığını ancak ara ara paralel yapıya mensup evlerde kaldığını belirtti.

C.M, "Üniversitenin ilk iki yılında, paralel yapının evlerine giderek benim sorumlu olduğum ortaokul ve lise öğrencilerine ders veriyordum." ifadelerini kullandı.

Örgütün o dönem Malatya'daki bölge yapılanması hakkında bilgi veren C.M, kendisinden sorumlu örgüt üyelerinin de isimlerini deşifre etti.

- Örgüt evinde sınava hazırlanmış

Eski kaymakam C.M, o dönem tanık olduklarına ilişkin şunları kaydetti:

"2010'da paralel yapıya mensup kişiler, Malatya'da beni 'Şakir' isimli bir kişiyle görüştürdüler. Bu kişi Ankara'dan gelmişti. Bu kişiyle görüştükten sonra Ankara'ya KPSS çalışma evlerine davet ettiler. 2011 yılının ocak ayında Ankara'ya gittim. Keçiören'deki KPSS hazırlık evine götürdüler. Bu evin kuralları ağırdı. Evde telefon kullanmak yasaktı. Eve girdiğim zaman telefonumu aldılar. Telefonu ancak 2-3 saat kullanabiliyorduk. Evde sabah saat 05.00'de kalkıyorduk. Gece 01.00'a kadar ders çalışıyorduk. Evde sigara içmek yasaktı. Günlük 1 saat kitap okuturlardı. Bu kitap okuma saatinde Gülen'in kitaplarını okurduk. Evin tüm masraflarını evde kalanlar karşılıyordu. 2011 KPSS'ye girdikten sonra ortalamanın biraz üzerinde puanlar aldım. Bu sırada benimle irtibatlarına devam ettiler. Benimle telefonla görüşüp irtibat sağlıyorlardı. Bana, benim puanlarımı öğrendikten sonra 'kurumların açmış olduğu sınavlara gir' dediler. Beni bazı mesleklere yönlendirdiler."

Kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra örgütle irtibatının devam ettiğini anlatan C.M, "Şakir" kod adlı örgüt yöneticisinin aradığını, "Sınavı kazanmışsın, hayırlı olsun, bundan sonra sahipsiz kalmaman ve korunup gözetilmen ve meslekte başarılı olman için seni birileriyle tanıştıracağız." dediğini, daha sonra kendisini "Suat" kod adlı kişiye devrettiğini aktardı.

Mesleğe başladıktan sonra da görev yaptığı yerlerde örgütsel toplantılara gittiğini, maaşının yüzde 15'ini burs olarak örgüte verdiğini belirten C.M, "Ben toplantıları aksatmaya başladıktan sonra, isminin Yavuz olduğunu ve meslekten olduğunu söyleyen bir kişi beni arayarak 'Biz seni takip ediyoruz, hal ve hareketlerine daha çok dikkat etmelisin. Attığın adımdan haberimiz var. Bunları senin iyiliğin için söylüyorum." diyerek telefonu kapattı. Bu, onlardan aldığım bariz tehditti." beyanında bulundu.

C.M, darbe girişimi sırasında görevde olduğunu, etkin pişmanlıktan yararlanıp soruşturmanın her aşamasında örgüt mensubu olarak bildiği kaymakamları ve mahrem imamları da teşhis edeceğini kaydetti.

- Polislik sınav sorularını dağıttığı iddiası

İddianamede, tanık olarak beyanı geçen E.T. de şüpheli C.M'nin 2009'da Malatya'da FETÖ'ye ait bir yurtta o dönemin polislik sınav sorularını yurtta kalan öğrencilere dağıttığını öne sürdü.

KAPAT [X]

Tanık E.T, "Soruları dağıttığı söylenen 'Harun' olarak kast edilen kişinin gerçek kimliğinin C.M. olduğunu öğrendim. İlerleyen süreçte bu şahsın polislik sınavı sorularını Malatya ilinin bağlı olduğu Gaziantep'ten bir şekilde aldığını öğrendim. Bu kişinin, Malatya'dayken FETÖ içerisinde 5 bölgeden 1'inin 'büyük bölge talebe mesulü' olduğunu biliyorum." şeklinde ifade verdi.

C.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak adına FETÖ'nün dağılması ve mensuplarının yakalanmasına elverişli bilgiler verdiği kaydedildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
FETÖ'nün gıda deposu basılmıştı...18 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün gıda deposu basılmıştı...18 kişi adliyeye sevk edildi
Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' başlatıldı
Memur, müfettiş ve uzmanlar dahil 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Memur, müfettiş ve uzmanlar dahil 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Edirne'de 2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Van'daki PKK ve FETÖ terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
Van'daki PKK ve FETÖ terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay 2. Dairesi, 14/12/2011 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmen sınavı hazırlık soruları

Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmen sınavı hazırlık soruları

https://kitapsec.com/Products/GYS-Kitaplari/GYS-Milli-Egitim-Bakanligi/MEB-Uzman-Ogretmen-ve-Basogretmen/
Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı

MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı

MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü yakında sizlerle.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (13-18)

Haftanın fırsat ürünleri (13-18)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri