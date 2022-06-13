Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti
Eski kaymakam, maaşının yüzde 15'ini FETÖ'ye verdiğini itiraf etti
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yatırım teşviki için onay verdi, 31 bin kişi istihdam edilecek
Bakanlık yatırım teşviki için onay verdi, 31 bin kişi istihdam edilecek
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!
Yüksek hızlı tren biletlerine yine zam geldi!
GES sisteminde detaylar belli oldu: Çarşamba günü başlıyor!
GES sisteminde detaylar belli oldu: Çarşamba günü başlıyor!
Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu
Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu
Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü
Savcı Özlem Salkım'ı silah merakı öldürdü
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
3 üniversite 194 Akademik personel alacak
3 üniversite 194 Akademik personel alacak
Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta
Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta
2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi
2022'de yollarda göreceğiz: Togg'da son çeyrek sürprizi
Van'da 5 büyüklüğünde deprem!
Van'da 5 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi!
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi!
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu
Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
Rüşveti ver, krediyi kap
Rüşveti ver, krediyi kap
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

AFAD ekipleri numune topladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Haziran 2022 12:24
Yazdır
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık şüphesiyle AFAD ekiplerince numune alındı.

Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20'ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı.

Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıklar nedeniyle insanların endişelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar zehirlenmekten korkuyor. Bizim köyün meydanına bile döküyorlar, engel olamıyoruz. Burası orman içerisi, denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu madde insanları öldürebilir, çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı'na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. İstanbul için endişe duyulması gereken bir konu yani. Burada yayılan koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi
Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi
Kayseri'de evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Kayseri'de evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanık: Ben onu seviyorum
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanık: Ben onu seviyorum
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay 2. Dairesi, 14/12/2011 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmen sınavı hazırlık soruları

Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmen sınavı hazırlık soruları

https://kitapsec.com/Products/GYS-Kitaplari/GYS-Milli-Egitim-Bakanligi/MEB-Uzman-Ogretmen-ve-Basogretmen/
Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı

MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı

MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü yakında sizlerle.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (13-18)

Haftanın fırsat ürünleri (13-18)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri