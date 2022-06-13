Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo üzerinden yaptığı paylaşıma sarı lacivertli kulüpten tepki geldi.

Sosyal medyada paylaşılan Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ali Koç ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yer aldığı anime videosu gündem oldu. Son aylarda takımdan ayrılması haberlere konu olan futbolcu Gustavo ile Ümit Özdağ'ın "sığınmacıları göndereceğim" vaadi videoya konu edildi. Videoda Ali Koç'un yardım isteğine Özdağ, "Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine" diyerek öneri sunuyor.

Ümit Özdağ'ın bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

İŞTE ÜMİT ÖZDAĞ'IN PAYLAŞIMI:

Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım.Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları "Gönderme" konusunda kime güven duyduğudur.Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok.Gülümseyi unutmayın https://t.co/nkNoh7UU0D Ümit Özdağ (@umitozdag) June 13, 2022

Özdağ'ın paylaşımına Fenerbahçe Kulübünden yanıt

Fenerbahçe de yaptığı resmi açıklama ile Özdağ'dan geri adım atmasını istedi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

'Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir. Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır. Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dahil edilmemesini rica ediyoruz.' ifadelerine yer verild.

Fenerbahçe'nin açıklamasını görmek için tıklayınız