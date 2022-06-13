Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararını okumasının ardından savunma için söz verilen Demirtaş, bölge adliye mahkemesinin kararının, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

İlk derece mahkemesinin hakkındaki kararının zorlama olduğunu savunan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Karar verirken beni son derece azılı bir terörist olarak kabul ettiniz. Benim katılanı terör örgütlerine hedef gösterme potansiyelim olduğunu düşündünüz. İstinaf, ortada bir tehdit olmadığı için 'Hedef gösterme de olamaz.' dedi. Ben, 'Bağımsız mahkemelerde hesap verecek.' demişim. Burada tehdit ve hedef gösterme yok. Davacıyı hiçbir şekilde tehdit edip hedef göstermedim. Yargılandığım siyasi davaları açtıran Cumhuriyet Başsavcısı'na 'Hukuk önünde hesap vereceksiniz.' dedim. Verdiğiniz karar hukuki değildi. Beraatimi talep ediyorum."

- Heyetin çekilmesini istediler

Demirtaş'ın avukatları da mahkemenin, suç konusu ifadelerin kullanıldığı dava derdest haldeyken müvekkillerini baştan suçlu kabul ederek karar verdiğini savundu. Avukatlar, tarafsız olmadıkları gerekçesiyle kararda imzası olan başkan ve bir üyenin davadan çekilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, talebin reddihakim olarak değerlendirildiğini, bu nedenle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine yazılı olarak verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'deki celsesinde dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, "varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermişti.

Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit" suçuna ilişkin verilen "hüküm kurulmasına yer olmadığı" kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) bulunmadığını belirterek kararı bozmuştu.

Dosya, yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.