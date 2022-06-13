Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerin, Santa Clara Kulübü'nden anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Havalimanı'na inerken, kendisini kulüp yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncu daha sonra kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.