Veli, yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti

Sivas'ta bulunan Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda geçtiğimiz gün yaşanan olaylarda güvenliği için kolye takmasına izin verilmeyen bir öğrencinin velisi ile okul idarecileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası veli, yakınlarını alarak okulu basmaya kalktı.

Yaşanan olaylar sırasında okul müdürü Tevfik Aydemir darp edilerek yaralandı. Öğretmenler ve okul görevlileri kapıları kilitleyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Konu yargıya intikal ederken, bugün üç farklı eğitim sendikası konuyla ilgili bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Sendika temsilcileri öğrencilerin gözleri önünde cereyan eden ve yargıya intikal eden saldırının takipçisi olacaklarını, suçluların cezasız kalmayacağını belirterek olayda yaralanan Aydemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca sendika temsilcileri, eğitimcilere yönelik benzer saldırılara karşı tek vücut olup ortak mücadele vereceklerini belirtti.

Sendika temsilcilerinin "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankart açtığı basın açıklamasına öğrenci velileri de destek verdi.