Vahşi cinayetin zanlısı cezaevinde öldü

Soma ilçesinde 14 Mart 2020 tarihinde bir insana ait kesik kol bulunması üzerine yapılan araştırmada Sevişler Baraj Gölü ve Aydıncık Göletinde 11 parça halinde bulunan Özcan Eren'in (22) katil zanlısı veteriner Mehmet Tahta, davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

Edinilen bilgilere göre olayın üzerinden geçen 2 yıl sonra Akhisar'da cezaevinde kalp krizi geçiren Mehmet Tahta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün saat 16.00 sıralarında cezasını çekmekte olduğu Akhisar Cezaevinden kalp krizi nedeniyle Manisa'ya gönderildiği öğrenilen Mehmet Tahta'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeninin belli olması için ailesinin otopsisini istediği belirtildi.