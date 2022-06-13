Sel önüne kattığını sürükledi, atıl durumdaki Çubuk-1 Barajı doldu

11 Haziran Cumartesi günü, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Akyurt ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar alındı.

Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Selde 21 yaşındaki Muhammet Şahin elektrik akımına kapılarak can verdi, 67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Altındağ ilçesinde yaşanan selde rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirdi.

Bugün de 66 yaşındaki Ramazan Gök'ün Tatlar Deresi bölgesinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da aniden bastıran yağış Tatlar deresini taşırdı. Derenin sürüklediği molozlar Çubuk barajının girişine aktı.

TRT Haber, selin vurduğu Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar mahallesini polis helikopteri ile havadan görüntüledi. 15 kilometrekarelik alanda selin izleri kameralara yansıdı.

Yağışlar birkaç gün daha sürebilir

Atıl durumda olan Çubuk-1 Barajı'ndaki manzara selin boyutunu gözler önüne serdi. Tatlar Deresi'nin baraj gölü yatağına balçık ve ağaç köklerini sürüklediği göleti bir kısmının suyla kaplandığı görüldü. Göl yatağındaki yosunlar da yağış ile birlikte yüzeyi yeşil örtüyle kapladı.

Bölgede inceleme yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yağışın birkaç gün daha sürebileceği uyarısını yaptı.