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Bakan Dönmez yanıtladı: Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?' sorusuna; 'Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek.' yanıtını verdi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 13 Haziran 2022 22:06
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Karadeniz gazının evlere ulaşması için gazı karaya taşıyacak borular bugün döşenmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Fatih Dönmez'in konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var.

Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak.

"Beyin göçünü tersine çevirdik"

2017 yılında ilk Fatih sondaj gemimiz geldiğinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk çalışan vardı. Şimdi gemilerde neredeyse üçte ikisi Türk çalışan mevcut. Beyin göçünü tersine çevirdik. Yurt dışına giden ve orada ciddi konumlarda çalışan Türkleri ülkemize geri transfer ettik.

Keşiflerle birlikte tarihlere dünyanın denizlerdeki en büyük keşfi olarak geçtik. Birçok ülkenin ve şirketin dikkatini çektik. Yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Burada hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Bulunan miktar da açıkça açıklandı. 2023'ün ilk çeğreğinde insanımız bu hizmete kavuşacak.

"Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek"

Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek.

Yerin altını araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bir de karadenizin formasyonunu yeniden değerlendirme imkanını bulduk. Daha önce de çalışmalar oldu fakat keşif olamamıştı. Şimdi o bölgelerde yeniden çalışma yürütülüyor.

Doğal gaz arama meselesi Akdeniz'de başlamıştı. Karadeniz gibi bir keşifle sonlanmamıştı fakat öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız olmuştu. Karadeniz'deki programın yoğunluğundan dolayı gemilerimiz burada çalışıyor. Daha sonra Akdeniz'e de tekrar bakılacak.

"İlerde konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek"

İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak başlatacağız. İkinci fazda ise 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. ilk fazdaki veriler daha sağlıklı hedefler belirletecek. İleride konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek.

Vatandaşımızın konforu, rahatı, bütçesi her şeyin başında geliyor. Bu gaz bir sanayi tesisinde de belki yakılabilir fakat bunu karşılama oranları olarak bir mukayese yapıyoruz.

KAPAT [X]

Bizim son yıllarda üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi enerjide söz sahibi haline gelmek. Türkiye, Avrupa'daki en çok gaz tüketen ülkelerden birisiyiz. Buna yerli kaynağı da eklediğimizde çok daha güçlenerek bir enerji merkezi olabiliriz.

Türkiye Petrolleri, artık uluslararası bir petrol şirketi olma yolunda hızla ilerliyor. TP'de diğer ülkeler gibi yurt dışından çalışan istihdam ediyor. 16 yabancı çalışanımız kendi ülkesini bırakıp Türk vatandaşlığına geçti.

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