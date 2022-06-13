Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'sel' tartışması

Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ünal, başkentte son günlerdeki yoğun yağışların sellere sebebiyet verdiğine işaret ederek, afet sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Akyurt'ta da ciddi sel meydana geldiğini hatırlatan Ünal, kentte bu gibi sıkıntıların tekrar yaşanmaması için isale hattı yapımı gibi işlere yönelik yarım bırakılan ihalelerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

- "Sel baskınlarına biraz bu ihmaller sonucu ulaşıyoruz"

Ünal, mazgal ve rögar temizliğinin özenle yapılması gerektiğini söyleyerek, "Maalesef bu sel baskınlarına da biraz bu ihmaller sonucu ulaşıyoruz." dedi.

Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri anımsatan Ünal, "Seller, maalesef bundan sonra daha çok olacak gibi gözüküyor, iklimler değişiyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tedbirleri artırarak isale hatları, boru hatlarını değiştirerek ciddi önlemler almasında fayda var." diye konuştu.

- "Belediyenin beceriksizliğinden mutlaka hesap sorulması gerekir"

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, maddi kayıp yaşayanların zararlarının karşılanması için de belediyenin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin de CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit olduğunu anımsatan Burhan, "Sadece rahmet dilemekle bu işi bırakmamamız gerekir. Sorumlulardan mutlaka hesap sorulması gerekir. Çarpık yapılaşmadan, plansızlıktan, belediyenin beceriksizliğinden mutlaka hesap sorulması gerekir." dedi.

- "Belediyenin büyük vebali var"

Burhan, Altındağ ilçesinde Tatlar ve Peçenek arasında iki yıldır yol yapım çalışması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Belediye, Tatlar ve Peçenek arasında yolu genişletmek için dere yatağını dolduruyor. Bu plansızlık ve beceriksizliktir. Çok şiddetli, çok yoğun bir yağmur yağışı oldu. Bu tür sel felaketler dünyanın her tarafında olur ama bir taraftan da kendimizi sorgulamamız gerekiyor. İki yıldır niçin dere yatağı dolduruluyor, niçin burada tahliye kanalları açılmadı, niçin burada büzler konulmadı? Eğer burada dere yatağı doldurulmasaydı bu kardeşimiz belki de vefat etmeyecekti. Burada belediyenin büyük vebali vardır."

- "Mansur Bey'in sahadan bir tane resmi yok"

Mansur Yavaş'ın sel felaketi yaşanırken ortada olmadığını, bölgelere gitmediğini öne süren Burhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bir haftadır ortada yok. Belediye Başkanı ortada olmazsa bürokratlar bu yolu yapmazlar, tahliye kanalları, büzler koymazlar. Mansur Bey nerede? Mansur Bey'in bir tane çizmeli resmi var mı, sahadan bir tane resmi var mı? Yok." ifadelerini kullandı.

Burhan, sosyal medyada gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki fotoğrafını göstererek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çizmesiyle gelmiş, pantolonu ıslanmış, çizmesinin içerisi su dolmuş. Mansur Bey de takım elbise, ceket, iskarpin ayakkabı ile sanki Paris'in belediye başkanı. Ankara'da sel oluyor Mansur Yavaş, neredesiniz? Eskişehir'de ne arıyorsunuz? Ankaralı perişan, mağdur." dedi.

- "Ekiplerimizin tamamı yerinde müdahale etmiştir, elinden geleni yapmıştır"

CHP Mamak Belediye Meclis Üyesi Cem Şahin de sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Doğal afetlerin Ankara'da büyük sıkıntı yarattığını dile getiren Şahin, can kayıpları, yaralılar ve mağdurlar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Şahin, belediye ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başkan, tüm Ankaralı halkı için talimatlarını bürokratlara, kadrolara vermiştir ve ekiplerimizin tamamı yerinde müdahale etmiştir, elinden geleni yapmıştır. Sadece Büyükşehir Belediyesi için değil, tüm ilçe belediyeleri de aynı zamanda AFAD ve AKUT da elinden gelen çabayı sarf etmiştir. Hepsinden Allah razı olsun. Tekrar çok geçmiş olsun."

- "Bir yılda yağan yağışın üçte biri dört günde yağmış"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da dört günde Ankara'ya düşen yağış miktarına işaret ederek, "Ankara'nın yıllık ortalama yağış miktarı, geçen sene bir yıl boyunca metrekareye 392 kilogram. Bu dört gün içinde düşen yağış miktarı yaklaşık 130 kilogram. Yani bir yılda yağan yağışın üçte biri dört günde yağmış." bilgisini paylaştı.

Bunun olağanüstü bir durum olduğunu söyleyen Neslihanoğlu, "Bu bir afet. Öyle olmasa bugün okullar tatil olur mu? Neden okullar tatil oldu? Burada her şeyin sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesine yüklemek son derece yanlış." dedi.

- "Fotoğraflara geniş çerçeveden bakmak lazım"

Neslihanoğlu, bir fotoğraf üzerinden Mansur Yavaş'ı eleştirmenin doğru olmadığını dile getirerek, "Fotoğrafları kesmemek lazım, o fotoğraflara geniş çerçeveden bakmak lazım. Sayın Valimiz orada, Pursaklar Belediye Başkanımız orada, Kalecik Belediye Başkanımız, Çubuk Belediye Başkanımız orada. Onların da ayaklarında çizme yok, onlar da mı hiçbir şey yapmadı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yani insanın orada bir şey yaptığını göstermesi için çizmeli mi olması gerekiyor. Böyle ucuz şeyler üzerinden demagoji yapmayalım." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Neslihanoğlu, Mansur Yavaş'ın Ankara'da şiddetli yağmurun başlaması üzerine direkt şehre döndüğünü ve çalışmalara başladığını bildirdi.

Neslihanoğlu, Büyükşehir Belediyesince altyapı çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğünü belirterek, "çalışma yapılmıyor ve önlem alınmıyor" iddialarının doğru olmadığını vurguladı.

- "Bunları öngörüp yönetmemiz lazım"

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da kentte risk odaklı yönetimin baz alınması gerektiğini belirterek, "Her yıl bu seller oluyorsa bunları öngörüp yönetmemiz lazım. Bunun da birinci şartı eş güdüm. Demek ki 'İlçe belediye başkanları benim işime karışmasın.' denecek bir şehir değiliz. Böyle bir sel felaketinde ilçe belediye başkanları, 'kendilerine dava açılacak' diye bu işlere karışmazsa felaketlerin boyutu artacak." dedi.

Ilıkan, bu tip felaket durumlarında ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması ve felaketlerde siyasi rekabetlerden bağımsız olarak çalışılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Ali Ünal da yaşananların afet olduğunu ifade ederek, "Bu afetten ne kadar kaçabilirdik ne kadar direnebilirdik, aslında hepiniz biliyorsunuz. Ağaçları devirecek kadar şiddetli olaya ne kadar etkili olabilirdik? Bugüne kadar yapılan, yapılmayan altyapılar bu yağışlara karşı ne kadar dayanabilirdi ve o derelerden gelen, üzerinde çeşitli binalar yapılan yerlerdeki tıkanıklıkları ne kadar çözebilirdik? 3 yıl içinde nereye sığdırabilirdik? Aslında hepiniz bunu biliyor ve takdir ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından birleşim, yarın toplanmak üzere kapatıldı.