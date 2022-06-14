2022 Haziran dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 yılı haziran dönemi maaş bordroları e-devlet üzerinden erişime açıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Haziran 2022 00:01
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memur ve bazı sözleşmeli personelin 2022 yılı haziran ayı maaş bordroları e-devlet üzerinden erişime açıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti kapsamında erişime açılan bordrolara T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra maaş bordrosu görüntülemesi yapılabilmektedir.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız