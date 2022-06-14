14 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Grand Mercure Otel'de Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35. Yıl Programı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekimine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vefa Lisesi'nde İlber Ortaylı Kütüphanesi açılışına katılacak.

(11.00/İstanbul)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle Danıştayda açılan davanın duruşmasına katılacak.

(Ankara/09.45)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

(15.00)

- Adalet Komisyonunda Basın Kanunu ile sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(15.30)

- KİT Komisyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları incelenecek.

(14.30)

- MHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak "İnovasyon ve Yerli Üretim ile Kobilerin Gücü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun hizmete alım törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri istatistiklerini, 2021 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi" oturumuna katılacak.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek UMED Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve son maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

(Vejle/19.00)