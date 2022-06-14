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Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin

Hayır kurumları, dernek ve STK'lara bağışlanan kurbanların takibi büyük önem taşıyor. İslam Hukukçusu Dr. İsmetullah Sami, "Vekil ile müvekkilin sözlü veya yazılı diyaloğu mutlaka sağlanmalı. Bağışın başından kesime kadar tüm süreçden bağışçının bilgilendirilmesi lazım" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 14 Haziran 2022 07:15
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Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla dernek ve vakıflar, kurbanlık hisse bedellerini ve hangi ülkelerde kesim yapacağını açıkladı. Peki vekaletle kurban keserken nelere dikkat edilmeli. Atatürk Üniversitesi İslam Hukuku Dr. Öğr. Üyesi İsmetullah Sami anlattı: "Kişinin bizzat kurbanını kesmesi veya kendi gözetiminde vekil aracılığıyla kurbanını kestirmesi, bu ibadet ile gözetilen hikmetlerin oluşması açısından daha uygundur. Hz. Peygamber (s.a.s) de ya bizzat kurbanlarını kesmiş veya vekil tayin ederek kestirmiştir. Bağış yoluyla farklı bölgelerde kurban kesme görevini üstlenen vakıf ve derneklerin vekalet kurallarına riayet etmeleri gerekir. Bu kurumların, vekil ile müvekkilin sözlü veya yazılı diyaloğunu sağlaması gerekir. Bağış sürecinin başından kurban kesiminin yerine getirilmesine kadar meydana gelen süreçler hakkında bağışçının bilgilendirilmesi lazım. İbadet maksadının tereddüde mahal vermeyecek, doğru bir şekilde yerine getirilmelidir."

STK'LARIN KURBAN BEDELLERİ

2022 yılında bazı vakıf ve derneklerin vekaleten kurban keseceği bölgeler ve hisse bedelleri şunlar:

- Türkiye Diyanet Vakfı: Kurban bedeli yurt içinde 2.250 TL, yurt dşında 1.800 TL. Vakıf Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar 80 ülke ve 345 bölgede kurban kesecek.

- Kızılay: Kurban bedeli yurt içinde 2.475 TL, yurt dışında 1.475 TL. Kızılay, Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal'in bulunduğu delegasyonlar ile Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede kurban kesecek.

İHH 60 ÜLKEDE

- İHH: Vakıf yurt içi ve yurt dışı kurban bedelini 2 bin TL olarak belirledi. Oldukça geniş bir coğrafyada hizmet yapan İHH, dünyanın dört bir yanından 60 ülkede vekaletle kurban kesecek.

- Yardımeli: Yardımeli Derneği'nin 2022 hisse bedelleri Afrika'da 1.350 lira Türkiye-Asya-Balkanlar-Ortadoğu'da 2.400 TL, Filistin-Gazze'de ise 4.500 TL olarak belirlendi.

- Deniz Feneri: Deniz Feneri'nin vekalet ücreti yurt dışı 1.700 Tl yurt içi 2.800 TL olarak belirlendi. Dernek, Afganistan, Bangladeş/Arakan, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Togo, Zimbabve'de kurban kesimi yapacak.

SALİHA ENGİN

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