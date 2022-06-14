Yunan güvenlik güçleri Edirne sınırında dehşet saçtı! 1 göçmen hayatını kaybetti
Edirne'de Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türkiye tarafında bulunan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 göçmen hayatını kaybetti.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 14 Haziran 2022 07:17
Yunanistan'ın göçmenlere olan saldırgan tavırları herkes tarafından bilinir ancak Yunan güçleri bu kez bir göçmeni hayattan kopardı. 8 kişilik göçmen grubu, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey Köyü'nden geçen Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştı.
Durumu farkeden Yunanistan güvenlik güçleri göçkmenlere silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateşler sonucu Afganistan uyruklu bir göçmen ağır yaralandı.
1 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan göçmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız