11 ülke ile 100 milyar dolarlık anlaşma

6 ayda Türkiye'yi ziyaret eden 11 ülke ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ülkede yaptığı temaslar sırasındaki anlaşmaların ticaret hacmi 100 milyar doları geçti. İşte Türkiye'nin ticaret diplomasisi:

> Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönemde hedeflenen ticaret hacmi yaklaşık 9 milyar dolar. Bu yıl içerisinde toplam 13 anlaşma imzalandı.

> Afrika kıtasındaki ülkelerde ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkaran Türkiye, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi koydu.

> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmesinde ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

> Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in geçtiğimiz aylarda yaptığı ziyaretinin ardından iki ülke ilişkileri 'stratejik iş birliği' düzeyine yükselirken, bugüne kadar Türkiye'ye gelen yatırımlar 1 milyar dolardan fazla. Kazakistan'la yapılan görüşmelerde ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

> Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da ticaret hedefi 5 milyar dolar olarak belirlendi.

> Türkiye'ye yapılan ziyaretlerle Cezayir'le 4,2 milyar dolar, Kolombiya ile 5 milyar dolar hedef konuldu.

> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti sırasında yaptığı görüşmede, iki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolara çıkarıldı.

> Türkiye ziyaretini 14 Mart'ta gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde, ticaret hacminin 41 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

> Son olarak Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ziyareti sırasında ticarette 3 milyar dolarlık bir hedefe yönelik anlaşma imzalandı.

EBRU KARATOSUN