Tahıl koridorunda sona doğru
Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Karadeniz'de sıkışan ticari gemilere yönelik güvenlik koridoru açılması için Türkiye'nin başlattığı girişimlerde sona gelindi.
Geçtiğimiz hafta Ankara'yı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaret ederken, bugün de (Salı) Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk Ankara'ya geliyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini, Karadeniz'de tahıl taşıyan ihracat gemilerin rahatça seferlerine devam edebilmesi için Odessa Limanı'na yerleştirilen mayınlardan temizlenmesi ve Rus gemilerine uygulanan sigorta kısıtlaması meselesine çözümler oluşturacak.
GÜVENLİ ROTA ŞEKİLLENECEK
Edinilen bilgiye göre görüşmelerde Karadeniz'de güvenli deniz ticareti rotasının şekillenmesi beklenirken, yük gemilerinin silah taşımaması için ise denetim mekanizması ele alınacak. Bu kapsamda BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 4'lü bir denetim mekanizması kurması, bu mekanizmanın merkezinin ise İstanbul olması teklifi bir defa daha gündeme gelecek. Ayrıca Ukrayna'ya gönderilen, Türkiye'ye ait iki A400M nakliye uçağı ile Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerinin tahliyesi de görüşmelerde masaya yatırılacak
GEMİLERİN EMNİYETİNİ TSK SAĞLAYACAK
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri neticesinde Odessa Limanı'ndaki mayınları temizlemesi, gemilerin limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar Ruslar tarafından eşlik edilmesi, ardından ise TSK tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması konusunda mutabık kalınması öngörülüyor.
SELÇUK BÖKEMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız