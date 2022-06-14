Obezitenin yıllık maliyeti 186 milyar TL

Türkiye'de obezitenin maliyeti ilk defa ortaya kondu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan ve arkadaşlarının yaptığı bu konudaki en büyük çalışma niteliğindeki "Obezitenin Ulusal Ekonomik Yükü" araştırması, Türkiye'de obeziteli bir kişinin ekonomiye yıllık maliyetinin 85 bin lira, toplam maliyetin ise 186 milyar lira olduğunu gösterdi. 46 bin kişi üzerinde yürütülen "Obezitenin Ulusal Ekonomik Yükü" araştırması, ilk defa geniş kapsamlı olarak OPEN Türkiye'nin lansman toplantısında açıklandı. Obezitenin bugüne sadece bir sağlık problemi olarak ele alındığını söyleyen Prof. Dr. Malhan, bu hastalığın bir de ekonomileri etkileyen toplumsal yükü olduğunu belirterek "Obezite tek başına değerlendirildiğinde belki büyük bir yük değil ama o sadece buzdağının görünen kısmı. Çok daha önemli bir yükü var. Çünkü komplikasyonları çok fazla. 13 tür kanserle ilişkili. Ek olarak hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları gibi bir dizi ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Böylelikle çok büyük bir maliyet kalemi ortaya çıkıyor. Öte yandan erken ölümler, maluliyet sebebiyle erken emeklilik, iş gücü kayıpları gibi indirekt maliyetleri de bulunuyor. Bütün bunları göz önüne aldığımızda bir kişinin 1 yıllık sağlık harcaması Türkiye'de 85 bin liraya yakın. Bu rakamı ülkemizde obezite teşhisi konmuş ve tedavi gören 2 milyon 211 bin kişi ile çarptığımızda 185 milyar liralık büyük bir meblağ ortaya çıkıyor" dedi.

TEDBİR ALINMAZSA 30 YILDA 7 TRİLYONA YÜKSELECEK

Dünyadaki obeziteli kişi sayısının giderek arttığına işaret eden Prof. Dr. Malhan, eğer tedbir alınmazsa ekonomik yükün de katlanarak artacağına dikkat çekerek "Artış hızı bu şekilde devam ederse, 30 yıl içinde ülkemizde toplam obezite yükü 6,9 trilyona ulaşacak. Eğer mevcut hızından yüzde 5'lik bir düşüş olursa toplam obezite ekonomik yükü 6,5 trilyona düşerek 426 milyar liralık tasarruf sağlanacak. Eğer mevcut obezite hızında yüzde 5'lik bir artış çıkarsa 181 milyar liralık ek bir ekonomik yükgetirecek" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE OBEZİTE ÇALIŞMALARINDA LİDER OLACAK

Dünya genelinde obeziteye yönelik faaliyet gösteren OPEN isimli küresel girişim, Türkiye Obezite Araştırma Derneğinin liderliğinde ve bir paydaş olarak Novo Nordisk'le birlikte Türkiye'de faaliyete başladı. Avrupa Obezite Derneği (EASO) tarafından 2013'te kurulan OPEN'ın ağına Amerika, Avrupa, Avustralya ve Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerin ardından Türkiye 12'nci ülke olarak dahil oldu. Obezitenin Türkiye için önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten OPEN Türkiye Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk "İçinde bulunduğumuz yüzyılda dünyamız büyük bir obezite salgınıyla karşı karşıya. İstatistikler 2030'a geldiğimizde 1,12 milyara varan insanın obeziteyle yaşayacağına işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün son yayımladığı verilere göre, ne yazık ki Türkiye, Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke konumunda. Avrupa'da lideriz. Ülkemizde her üç yetişkinden biri obezite ile yaşıyor ve çocuklarımız arasında da obezite hızla yayılıyor. Sorun, aslında sandığımızdan çok daha büyük. Bu tablonun önüne geçmek için öncelikle obeziteye yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Obezite kozmetik bir problem değil, konumuz sağlık. Tek başına mücadele yeterli değil. Hastalığın nedenleri, korunma yöntemleri, teşhis ve tedavisi için bütünsel bir yaklaşım benimsenmeli" dedi. OPEN Türkiye'nin obeziteye karşı çalışmalarda önemli rol üstleneceğini belirten Prof. Dr. Volkan Yumuk "Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yeni yaklaşımların ilgili tüm paydaşların katılımıyla çok yönlü biçimde tartışılması, bunun yanında yeni çözüm yollarının arayışına girilmesi ülkemizin geleceği için önemli bir ihtiyaç durumunda. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, OPEN Türkiye'yi ülkemizde hayata geçirdik. OPEN Türkiye olarak bundan sonraki yol haritamızda bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, obeziteye yönelik toplumsal farkındalığın artmasını destekleyen projeler geliştirmek ve ülkemizdeki obezite sorununu çok yönlü şekilde ele alacak kapsamlı bir rapor oluşturmak yer alıyor" açıklamasını yaptı.

200'DEN FAZLA HASTALIĞIN SEBEBİ

Obezite ile ilişkili hastalıklar dünya da her yıl 4,7milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Her gün, obeziteye bağlı nedenlerden 13 bin kişi hayatını kaybediyor.

> Obezite; beraberinde getirdiği 200'den fazla hastalıkla birlikte toplumların, sağlık sistemlerinin, devletin üzerindeki en büyük sağlık sorunu

> Ülkemizde bir yıl içinde gerçekleşen sağlık sebepli işgücü kaybının üçte biri obezite ile ilişkili. Engelli ödemesi yapılanların yüzde 16'sı obezite ve ilişkili durumlar sebebiyle gerçekleşmektedir.

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE AVRUPA'DAN İLERİDESİNİZ

Avrupa Obezite Derneği AB Politikaları Lideri Jacqueline Bowman, Türkiye'nin obezite ile mücadele konusundaki girişimlerinden övgüyle söz ederek, bu konuda Avrupa'daki birçok ülkeden ileride olduğunu söyledi. OPEN girişiminin amacının obezitenin önlenmesinden ziyade, obezitesi olan insanlara teşhis konması, tedavi edilmeleri ve takip edilmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Bowman bu girişimin çok paydaşlı olduğuna dikkat çekerek "Obezitenin komplikasyonları çok kişiyi ilgilendiriyor. Bilimsel verilere göre hastaların yüzde 75'inin obezite ile ilişkili ek hastalıkları var. Mesela erişkin kanser hastalarının yüzde 20'si obezitenin tedavi edilmesiyle fayda görecek kanser grubunda. Aynı zamanda Tip 2 diyabetlilerin yüzde 80'i yine obezitenin tedavi edilmesiyle fayda görebilir. Aynı şekilde kardiyovasküler hastalıkların yüzde 35'i obezitenin tedavisiyle faydalanacak gruptan. Obeziteyle mücadelede en büyük zorluk onun nasıl bir hastalık olduğunu anlatabilmek" dedi. Türkiye'nin 2010 yılından itibaren bu konuda önemli adımlar attığını 2011 yılındı Sağlık Bakanlığının obeziteyi kronik bir hastalık kabul ettiğini söyleyen Bowman "Avrupa'nın birçok ülkesinde hala bu düzeye gelinemedi. Mevcut kazanımları da kullanarak Türkiye'nin obezite ilgili çalışmalarda büyük işler yapmasını, lider olmasını istiyoruz çünkü Avrupa ülkelerinden çok daha önde olduğunu görüyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE 3 KİŞİDEN 1'İ OBEZ

> Türkiye'de her üç kişiden ikisi aşırı kilolu. Üç kişiden biri obez, üç kişiden biri ölümcül obez.

> Dünya genelinde yaklaşık 650 milyon, ülkemizde ise 32 milyon yetişkin bu hastalıkla yaşıyor.

> Türkiye, Avrupa bölgesinde aşırı kilo probleminin en yaygın olduğu ülke konumunda. Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i aşırı kilolu. Kadınlarda bu oran yüzde 69,3, erkeklerde ise yüzde 64'tür.

> Türkiye'de obeziteli yetişkinlerin oranı % 32,1.

> Elli yıl öncesine göre ortalama vücut ağırlığımız erkeklerde yüzde 24, kadınlarda yüzde 20 daha yüksektir.

> Ülkemizde son 40 yılda fazla kiloluların oranı yüzde 1,2 kat artmıştır.

> Obezlerin tıbbi maliyeti normal kilolu kişilere göre 1.715 TL daha yüksektir.

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