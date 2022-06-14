DHKP/C'nin 'mahalli yapılanması' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 09:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız