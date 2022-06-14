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YKS, hafta sonu yapılacak

YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika uygulanacak- Sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldığından üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 09:41
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YKS, hafta sonu yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), 81 il ve Lefkoşa'da 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. TYT, 18 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

19 Haziran'da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. AYT ve YDT oturumlarının süresinde herhangi bir değişiklik olmadı. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

- Bazı programlardaki "başarı sırası koşulu" uygulaması devam edecek

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Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

- Geçen yılın TYT puanlarının kullanımında son yıl

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Ancak 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

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