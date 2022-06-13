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Mavi yengeç, Caretta caretta, Dalyan Boğazı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının üçüncü programı Mavi yengeç, Caretta caretta, Dalyan Boğazı gibi saklı güzelliklerin olduğu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan ev sahipliği yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Haziran 2022 09:45
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Mavi yengeç, Caretta caretta, Dalyan Boğazı

Merkezi Ankara'da bulunan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye genelinde 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' etkinliğini gerçekleştiriyor. Bu yılın üçüncü etkinliğinin adresi birbirinden farklı zenginliğe sahip ilçeleriyle, bin 140 kilometre sahili, turkuaz renkli denizi, sayısı 450'ye yaklaşan mavi bayraklı plaj ve koyları, yüzde 65 orman varlığı ile Muğla Ortaca, Dalyan da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Arıkan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Arif Yalılı, Dalyan Otelciler Birliği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, Dijital Medya ve Yayıncılar Derneği Başkanı Serap Ülkü Özdemir, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ile ülkemizin dört bir yanından gelen kültür ve sanat muhabirleri Dalyan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Nish Caria Hotel'deki açılış programı ile başlayan buluşmada ertesi gün katılımcılar, gün boyunca bölgenin saklı kalan nice tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

İlk olarak Dalyan kanalında tekne turuna katılan ekip, Kaunos Antik Kenti'ni gezdi ve tarihi kent hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Dalyan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Arif Yalılı'dan mavi yengeç ve Dalyan kefali avının detaylarını öğrendiler. İztuzu Plajı'nda denizin keyfini çıkaran gazeteciler, kendi avladıkları mavi yengeç ve Dalyan kefali ile havyarı öğle yemeğinde tatma fırsatı yakaladılar. Sohbet havasında geçen yemeğin ardından Sultaniye Kaplıcalarına geçen katılımcılar, kükürtlü suda yüzdüler ve şifalı çamur banyosu ile keyifli dakikalar geçirdiler.

Son olarak nar bahçelerinde incelemelerde bulunan heyet, gezi programının ardından akşam yemeği için otele döndü. Yemek programının ardından müzik eşliğinde tekne ile mehtap turu gerçekleştirildi. Programın oldukça verimli geçtiğini kaydeden Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Dijital Medya ve Yayıncılar Derneği Başkanı Serap Ülkü Özdemir, ülkenin dört bir yanından gelen gazetecilere katılımları için teşekkür ederek, "Birçok ili gezdik ama kendi memleketimi tanıtmak ayrı bir mutluluk" dedi.

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