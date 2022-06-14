Bozdağ: KHK'lılardan 'FETÖ mağduruyuz' ifadesini duymadım!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET'te canlı yayına katıldı.

Gazeteci Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu, Mete Yarar ile Nedim Şener'in sorularını yanıtladı.

YARGIDA FETÖ İLE MÜCADELE

Yargıda FETÖ ile mücadeleye ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Bozdağ, ciddi bir mücadelenin yürütüldüğünün altını çizdi.

Bakan Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyet, FETÖ'nün her yerden ayıklanması için tarihi adımlar attı. Yargıda 4 bin 963 kişi kesin ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve adliyelerde de ciddi bir ayıklama yaptık. Şu anda yargı içinde FETÖ'nün örgütlü bir hareket alanı yoktur. Kişisel olarak kamikazeler vardır. Bunlarla ilgili de gereken yapılıyor ve yapılacaktır. " diye konuştu.

Muhalefetin 'KHK mağdurları' ifadesine tepki gösteren Bakan Bozdağ, "KHK bunları mağdur etmedi. KHK anayasaya uygun davrandı. 'FETÖ mağduruyuz' ifadesini ben bunların hiçbirinden duymadım.

Türkiye'nin aleyhine pek çok şey yapan bunlar. Gizli belgeleri devletin aleyhine kullandılar. Biz yasal görevimizi yaptık. Ben şimdi onlara soruyorum yarın bir gün göreve girdiğinizde onları göreve mi alacaksınız? Bu millet buna izin vermez. 18 Haziran 2023'te de vermeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. KHK'lıları isim isim açık açık yazdık. Sonra Meclis'in denetimine, Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açtık. Tüm bu KHK'lar Anayasa Mahkemesi'nden geçti. Onunla kalmadık OHAL Komisyonu kurduk. Biz yaptığımız işi bu ülkenin hak ve hukukunu korumak amacıyla yaptık." ifadelerini kullandı.