Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunun Sağlık Yüksekokulu'na bağlı Sağlık Kurumları İşletme Bölümü'nde yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) olarak görev yapan öğretim elemanının üniversitenin atanma kriterlerindeki şartları taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi, üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin görev süresi uzatma işlemlerinde ön koşul olarak belirlenen Ek I deki listeden yılda ortalama en az 15 puan kazanma şartını ikinci ve daha sonraki görev süresi uzatmalarında ise ön koşul olarak Ek I deki listeden yılda ortalama en az 20 puan kazanma şartının aranacağının açık olduğu, bu kapsamda söz konusu mevzuat uyarınca, davacının ilk görev süresinin uzatılması ile ilgili gerekli koşulları sağlamadığı gerekçesiyle yapılan işlemi hukuka uygun bulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Sekizinci Dairesi öğretim üyesinin üniversitenin atama kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle yapılan işlemi hukuka uygun bularak kararı onamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/3363

Karar No : 2022/235

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: . Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'na bağlı Sağlık Kurumları İşletme Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapan davacının, . Üniversitesi Akademik Yüksetilme ve Atanma Ölçütleri'nde öngörülen ilk görev süresi uzatılması ile ilgili koşulları yerine getirmemesi nedeni ile görev süresinin uzatılmamasına ve 12/08/2016 tarihi itibariyle anılan okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin . tarih ve . sayılı . Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23/c. maddesi uyarınca çıkarılan ... Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin "Yardımcı Doçent" başlıklı 6. maddesinin (c) bendinde, Fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında ilk atanmadan sonraki görev süresi uzatmasında (Birinci görev süresi uzatması) ön koşul olarak Ek I deki listeden yılda ortalama en az 15 puan kazanma şartının, ikinci ve daha sonraki görev süresi uzatmalarında ise ön koşul olarak Ek I deki listeden yılda ortalama en az 20 puan kazanma şartının aranacağının belirtildiği, bu kapsamda söz konusu mevzuat uyarınca, davacının ilk görev süresinin uzatılması ile ilgili gerekli koşulları sağlamadığı ve Ek 4'deki listeden almış olduğu 20 puanın da anılan görevin uzatılması için yeterli olmadığı anlaşılmış olup; bu nedenle tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından; müvekkilinin, yardımcı doçent olarak görev yaptığı dönemlerde dış ilişkiler şube müdürü olarak görevlendirildiği, Bologna sürecinde koordinatör olarak görev aldığı, bölüm başkanlığı görevine atanarak yeni kurulan bölümde tüm sistemi kuran öğretim elemanı olduğu, dolayısıyla görev süresi boyunca birçok idari görevleri başarıyla yerine getiren müvekkilinin, öncelikle bu idari görevlerdeki performansının değerlendirilerek işlem tesis edilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeden salt olarak . Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'nde belirlenen koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek istinaf kararının bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, 2547 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan . Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atanma Ölçütleri'ndeki koşulları sağlayamadığı açık olan davacının, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ . 'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 25/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.