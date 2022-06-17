Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.

Eklenme : 17 Haziran 2022 00:03
Yazdır
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

İdare bünyesinde görev yapan davacı tarafından, 3 dereceli şef kadrosu için katıldığı görevde yükselme sınavını yedek olarak kazandığından bahisle, sınav tarihinden sonra boşalan şef kadrolarından birine atamasının yapılması talebiyle yaptığı başvuru reddedilince dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir:

3. derecedeki kadrola görevde yükselenlerin herhangi bir nedenle boşalması halinde başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılması yasal mevzuat gereği olduğundan, söz konusu döneme ilişkin sadece bir adet boşalma olduğu ve boşalan kadroya birinci yedek aday olan davacının atandığı dikkate alındığında ilan edilen kadrolarda davacının atanmasını gerektirecek düzeyde (davacı 6. yedek bu sıraya gelecek kadar) boşalma olmadığından davacının atanma talebinin reddine dair işlemde hukuka aykırılık yoktur.

İkinci Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/538

Karar No: 2022/1433

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. Dr. .

İSTEMİN KONUSU:

.. İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

KAPAT [X]

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; davalı idare bünyesinde. olarak görev yapan davacı tarafından, 3 dereceli şef kadrosu için katıldığı. tarihli görevde yükselme sınavını yedek olarak kazandığından bahisle, sınav tarihinden sonra boşalan .. birine atamasının yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla;

Danıştay İkinci Dairesinin 19/12/2019 günlü, E:2019/3603, K:2019/7371 sayılı bozma kararına uyularak;

27/02/2010 tarihinde yapılan 3.derece şef kadrosu için ilan edilen sınavda 83 puan alarak 11. sırada başarılı olan ancak 6 adet kadro olması sebebiyle kadro yetersizliğinden 5. sırada yedeklerde kalan davacının, 3. derecedeki kadrola görevde yükselenlerin herhangi bir nedenle boşalması halinde başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılması yasal mevzuat gereği olduğundan, söz konusu döneme ilişkin sadece bir adet boşalma olduğu ve boşalan kadroya birinci yedek aday olan .'in atandığı dikkate alındığında ilan edilen kadrolarda davacının atanmasını gerektirecek düzeyde (davacı 6. yedek bu sıraya gelecek kadar) boşalma olmadığından davacının atanma talebinin reddine dair işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; sınav tarihinden sonra şef kadrolarına davalı idarece yapılan atamaların sayısı ve 3. dereceli şef kadroları için kendisinin yedekteki başarı sırası dikkate alındığında, sınav tarihinden sonra boşalan 3. dereceli şef kadrolarından birine atamasının yapılmasının gerektiği, 2010 yılı içinde emekli olan 3. dereceli şef personelinin yerine 4. ve 5. derece şeflerden derece değişikliği suretiyle atamaların gerçekleştirildiği, 3. derece şef kadrosunda meydana gelen boşalmalara 4. dereceli şef kadrosu için görevde yükselme sınavına girip kazanmış olan asıl ve yedeklerden atama yapıldığı, yargılama süreci içinde 3. dereceli şef kadrosunda çalışması nedeniyle kazanılmış hakkının doğduğu, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza
Okulda üzerine demir kapı düşen Efe için 130 bin TL tazminat kararı
Okulda üzerine demir kapı düşen Efe için 130 bin TL tazminat kararı
Kadir Şeker'in dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı
Kadir Şeker'in dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı
Yargıtay'dan işçileri ilgilendiren 'haftalık izin' kararı
Yargıtay'dan işçileri ilgilendiren 'haftalık izin' kararı
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Günde 10 dakikanızı ayırarak günlük 300 dolar kazanın

Günde 10 dakikanızı ayırarak günlük 300 dolar kazanın

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.