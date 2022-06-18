Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Soru : 16.05.2022 yılında resen yaştan emekli oldum.2 emeklilik ikramiye farkını sanırım Temmuz 2022 de alacağım. 2 ikramiye farkı nasıl hesaplanıyor. Ocak 2022 yılından bir örnek verebilirim misiniz? Yaklaşık tahminen ne kadar ikramiye farkı alırım? Ev alacağım parayı bilmediğim için söz veremiyorum. Umarım yaklaşık olarak aydınlatırsanız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Detaylar:

Temmuz 2022 memur maaş katsayı artışından ek ikramiye farkı nedir? Ödeme usul ve esasları nasıldır?

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, memur olarak çalışmış olanlara aylık bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde esas alınan kalemler şunlardır:

1- Memurun derece ve kademesi

2- Memurun derece ve kademesine ve de görev unvanına göre belirlenmiş olan Gösterge ve Ek gösterge (Özellikle ek göstergenin yüksek olması emekli ikramiyesi tutarını, emekli aylık tutarını artırıcı bir durumdur)

3- Taban Aylık Katsayısı ve Kıdem Aylık Katsayısı

4- Emeklilik işlemlerinde ek gösterge aralığına göre belirlenmiş olan yüzde oranı (5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 de belirtilmiştir)

5- Memur Maaş Katsayısı (Bu da emekli ikramiyesi tutarını ve emekli aylık tutarını artırıcı olan kalemlerden en önemlisidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur:

Bu madde içeriğine göre:

- Emeklilik ikramiyesi memurun aylık bağlandığında esas alınan memurluk sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.

- Memurun kamu işyerinde geçen sigortalı hizmet süreleri de varsa ve bu sürelerinde emekli ikramiyesine dahil edilmesi durumunda yine bu sürelerle beraber tüm hizmet sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.

- Bu maddede emekli ikramiyesi emekli aylığı ne zaman bağlandı ise aylık bağlandığı tarihteki katsayılar esas alınarak bulunan tutar üzerinden yapılır.

Aylık bağlandıktan sonra memur maaş katsayılarında bir artış olursa bu artıştan hangi emekliler yararlanır.

Bu konuda yine Madde 89 hükmünde açıklayıcı hükümler bulunur. Buna göre de;

- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlar, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)

- Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlar,

- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenler, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)

- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahipleri , (Memur iken herhangi bir

sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

Bu durumda olanlara aylık bağlandığı tarihten sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmektedir. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenmektedir.

Örnek; Ocak 2022 tarihi ile 14 Haziran 2022 tarihleri arasında kadrosuzluk, yaş haddi, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bu tarihler arasında memur iken vefat etmeleri nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlara, TEMMUZ 2022 MEMUR MAAŞ KATSAYI ARTIŞINDAN dolayı ayrıca bir ikramiye farkı ödemesi olur. Ocak 2022 katsayısına göre emekli ikramiyesi 100000 TL. olsun, bu durumda Temmuz 2022 katsayısı da % 38 olursa, 100000 TL. ye ilave olarak 38000 TL. daha ikramiye farkı ödenir. Bu ödemeler 1 defaya mahsus yapılan bir ödeme olduğundan daha sonraki tarihlerdeki katsayı artışlarından dolayı fark ödemesi bir daha yapılmaz.

Normal isteği üzerine emekli olmuş memurlar ile aylık bağlandıktan sonra vefat nedeniyle aylık bağlanmış hak sahipleri için bu işlem uygulanmaz.

Ayrıca, 5510 a tabi memurlardan da aynı şekilde emeklilik işlemleri uygulananlar da aynı sisteme dahil olurlar ve emekli ikramiye farkı ödemesi alırlar. Bu işlem 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü gereğidir.

Ek gösterge artışlarından dolayı ikramiye farkı ödemesi hakkındaki değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1027673/ek-gosterge-artisinda-ikramiye-farki-verilir-mi.html adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Değerlendirmelerimiz mevcut kanun hükümlerine göre ve olası katsayı artışına göre yapılmıştır. Tavsiyemiz bu konudaki artış oranının netleşmesi ve SGK tarafından tarafınıza yapılacak ödemeleri beklemeniz olacaktır.