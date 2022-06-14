FETÖ'nün gıda deposu ortaya çıkmıştı, 18 şüpheli serbest bırakıldı
Bartın merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 18 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 12:21
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Haziran'da Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 18'inin savcılık sorgusu tamamlandı.
Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, 17'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonda yakalanan 19 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız