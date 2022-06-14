Ankara Valiliğinden sel uyarısı: Öğleden sonraya dikkat

Ankara hafta sonundan bu yana art arda yaşanan sel felaketleriyle mücadele ediyor...

Yapılan son değerlendirmeye göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanakların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VALİLİK UYARDI

Beklenen yağışlara ilişkin Ankara Valiliği bir uyarı metni yayımladı ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve önlem çağrısında bulundu.

SELDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Ankara günlerdir sele teslim olmuş durumda. Peş peşe gelen felaketler sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü sele kapılan bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de kaybolmuştu. Arama çalışmaları 2 gün sürdü. 66 yaşındaki Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Pazar akşam saatlerinde Akyurt'ta etkili olan yağış 2 can daha aldı.

Sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki Muhammet Şahin ile selden kaçarken düşen 67 yaşındaki Mustafa Demirel hayatını kaybetti.