2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

Soru : 2004 yılı ocak ayında 4924 sayılı kanuna tabi olarak sağlık bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde sözleşmeli sağlık personeli sağlık memuru anestezi teknikeri olarak çalışmaya başladım. Bize sunulan dilekçe ile emeklilik seçeneğini ben Emekli Sandığı olarak seçmiştim. 2011 yılı temmuz ayında meclisten geçen kanunla kadroya geçirildik maaşlarımız % 70 oranında düştü.

1. Ben 2008 yılı öncesi memur mu kabul ediliyorum?

2. Emekli maaşım 2008 yılında çıkan kanuna göre mi?

Yoksa 2008 yılı öncesi mevzuat ile Emekli Sandığı kanunlarına göre mi

Emekli maaşı ve ikramiye verilecek?

Detaylar:

2004 yılında 4/B'li olup, daha sonra memur kadrosuna geçen nasıl emekli olur?

Memurlar hakkında sosyal güvenlik uygulamalarında bugün için iki farklı sistem uygulanmaktadır. Birincisi 5434'e tabi olan memurlar, ikincisi de 5510'a tabi memurlardır.

Memurların 5434'e tabi olmasını sağlayan en önemli durum, kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olmaları veya memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi çalışmalarının olmalarıdır. Bu şekilde çalışmaları olanlar hakkında hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır.

Memurların 5510'a tabi olmasını sağlayan durum ise, kişilerin 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi bir hizmetlerinin bulunmamasıdır. Bu şekilde, yani ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış kişiler hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5510'a tabi olur. Sadece 2008 yılı Ekim ayından öne işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar hakkında ise emeklilik yaş hesabında 5434, ancak aylık bağlama sisteminde 5510 uygulanır, bunda değişiklik olmaz.

657 sayılı Kanun 4 / B kapsamında sözleşmeli statüde görev yapanlar çalışma koşulları açısından memurlarla eşit, ancak SGK primleri işçi statüsünden gönderilen çalışanlar olmaktadır. Çalışma koşullarını belirleyen düzenleme ise 6/6/1978 tarihli-7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenmiş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da belirtilen şartlara tabi olmaktadırlar. İlgili düzenlemeyi görmek için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=715754&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5 adresi ziyaret edilebilir.

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı değerlendirmemiz:

Soru 1. Ben 2008 yılı öncesi memur mu kabul ediliyorum?

Cevap 1- 1 Ekim 2008 öncesi memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleriniz yoksa 5510 sayılı Kanuna tabi olursunuz. Emeklilik hizmet ve emeklilik yaşı açısından ise 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır ve emeklilik şartlarını kazanmanız için 25 yıl hizmetiniz ve 60 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Soru 2. Emekli maaşım 2008 yılında çıkan kanuna göre mi? Yoksa 2008 yılı öncesi mevzuat ile Emekli Sandığı kanunlarına göre mi Emekli maaşı ve ikramiye verilecek?

Cevap 2- Emekli maaşınızın hesabı 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanır, yani tüm çalışma süresince prime esas kazançların ortalaması esas alınır. Özetle, Emekli aylığı hesabında : Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı formülü uygulanır.

Ancak emekli ikramiye hesabında 5434 sayılı Kanunun hesaplama sistemi uygulanır. Nitekim, 2011 yılında çıkan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede "Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır." Hükmü bulunmaktadır. Memurlara ödenecek emekli ikramiyesi usul ve esasları da hem 5434 sayılı Kanun Madde 89, hem de 2008 sonrası ilk defa memurlar için uygulanan Ek Madde 82 hükmünde belirtilmiştir. Yani, emekli ikramiyesi tutarının hesaplanmasında derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, özel hizmet aylığı, memur maaş katsayısı unsurları uygulanarak hesaplama yapılır.