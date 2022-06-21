2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Soru : 20.02.1996 yılında sigorta girişim yapılmış ve 10 gün pirim ödemem yapılmış 2004 yılında 13 günlük yeraltı madeninde sigorta pirimim ödenmiş 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında çeşitli firmalarda 1 yıla yakın günüm var 2002 yılında kısa dönem askerlik yaptım 30/11/2007 yılında 4/b li olarak göreve başladım 2011 in 8. Ayında kadroya geçtik ben ne zaman emekli olabilirim birde kısa dönem askerlik yapmam eski memur statüsü kazandırır mı yoksa 5510 mi tabi olurum.

Detaylar:

5510 sayılı Kanun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluğa başlamış olanlar emeklilik aylığı bağlanması sisteminde ve emeklilik yaşları açısından tamamıyla 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamında olurlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlardan işçi, esnaf gibi çalışmaları olup da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında ise sadece emeklilik yaş tespiti açısından 5434 sayılı Kanun hükümleri, aylık bağlanması sisteminde ise 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükümleri uygulanır ve 5510 sayılı Kanun sisteminde emekli aylıkları hesaplanır.

Sonuç bağlamında, memurların 5434 sayılı Kanun sisteminde emekli aylığı bağlanması için mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, memurluk hizmeti kapsamına giren yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi fiili olarak SGK primleri ödenmiş hizmetlerin olması gerekmektedir. Bu şekilde hiç hizmeti olmayanlar ise 5510 sistemi dahilinde emekli aylıkları hesaplanır.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz; sizin 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetleriniz olmadığından, emekli aylık hesaplaması tamamıyla 5510 sistemi üzerinden yapılır. 60 yaşınızı + 25 hizmet toplamı olduğunda emekliliği kazanabileceğinizi söyleyebiliriz.

Askerlik borçlanması yapmak Devlet memurunu 5434 kapsamına dahil eder mi?

Gerek 5434 hükümlerine göre, gerekse 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik süresi borçlanarak hizmet satın alma süreleri içerisindedir. Yani, borçlanılırsa hizmet borçlanılmazsa hizmet kabul edilmemektedir. Bu sürede hiçbir şekilde SGK kesintisi gibi bir işlem bulunmamaktadır. Bu nedenle de 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlardan sadece askerlik hizmeti veya işçi, esnaflık hizmeti olanlar emekli aylığı bağlanması sisteminde 5434 kapsamına girmezler.

5434 kapsamında emekli aylığı bağlanması sistemine dahil olunabilmesi için de mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce 1 gün, 3 gün vb. gibi memurluk hizmetlerinin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Askerlik süresinin memur statüsünde hizmet olarak kabul edilmemesi sosyal güvenlik kanunları ve askerlik kanunu gereği olduğunu değerlendirdiğimizden, bu sürelerin yedek subaylarda (yedek subay okul süreleri de memurluktan sayılmamakta, borçlanarak hizmet kabul edilmektedir) olduğu gibi hizmet olarak kabul edilmesi ancak mümkünse yeni bir kanuni düzenleme ile olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Yani, mevcut kanun düzenlemeleri kapsamında yapılan bu uygulamanın değiştirilmesinin, yani 8 Eylül 1999 öncesi veya 1 Ekim 2008 öncesi fiili çalışması olmayan ve sadece askerlik, okul süresi gibi borçlanma yapılan süreleri olanların da bu tarihten önce memurluk statüsünü veya fiili olarak çalışılmış bir hizmet olarak görünmesini kazanmasını sağlayacak şekilde yeni bir kanun düzenlemesiyle mümkün olabileceğini, değerlendirmekteyiz.

Bu açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Memur statüsünden emekli olabilmeniz için 60 yaşınızı doldurmanız + 25 fiili hizmet yılınızın da (işçilik süreniz, borçlanırsanız askerlik süresi dahil) tamamlanmış olması gerekmektedir.

Emekli aylığınızın da ortalama kazanç sistemi üzerinden hesaplanması gerektiğini, değerlendirmekteyiz. Yani, derece, kademe, ek gösterge vb. gibi sistem üzerinden olmayıp tüm çalışma süreniz içindeki SGK prime esas kazançlarınız esas alınarak aylık hesaplanma sistemine dahil olacağınızı değerlendirmekteyiz.

4 / B den memur kadrosuna geçenlerin sosyal güvenlik durumları ile ilgili detaylı değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir