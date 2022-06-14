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Togg ve Bilişim Vadisi, girişimcilerle yatırımcıları buluşturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi'yle Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme kapasitesini bugünkünden çok daha ileri noktalara taşımayı, kritik alanlarda ihtiyaç duyduğumuz tüm sistem, platform ve bileşenleri yerlileştirmeyi hedefliyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 13:36
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Togg ve Bilişim Vadisi, girişimcilerle yatırımcıları buluşturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'yle Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme kapasitesini bugünkünden çok daha ileri noktalara taşımayı, kritik alanlarda ihtiyaç duyduğumuz tüm sistem, platform ve bileşenleri yerlileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Togg ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'ndan 10 girişimcinin mezun olması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kacır, törende yaptığı konuşmada, Bilişim Vadisi'nin, stratejik yaklaşımla hareket eden, Türkiye'nin öncelikli alanlarında önemli iş birliklerine imza atılmasına vesile olan bir merkez olduğunu söyledi.

Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin öncü Ar-Ge şirketleriyle girişimcileri buluşturan bir merkez olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne, hedeflerine yürümesinde çok önemli bir kaldıraç. Aynı zamanda her zaman vurguluyoruz ki Türkiye'nin otomobili Togg; sadece bir otomobil markası değil, Togg Türkiye'de mobilite sektörünün adeta sıfırdan yeniden kurulmasına öncülük edecek, mobilitenin dönüşümüne liderlik edecek, belki kendisinden de büyük start-up'ların doğmasına, büyümesine vesile olacak bir kaldıraç. Bu 2 paydaşın bir araya gelmesinden ve Türkiye'nin mobilite alanında yaratıcı çözümler geliştirecek teknoloji girişimleriyle hareket etmesinden çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu birlikteliğin çok önemli iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ne değinerek, "Türkiye'nin geleceğine imza atacağımız işin adını, Milli Teknoloji Hamlesi olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'yle Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme kapasitesini bugünkünden çok daha ileri noktalara taşımayı, kritik alanlarda ihtiyaç duyduğumuz tüm sistem, platform ve bileşenleri yerlileştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hem ekonomide, teknolojide tam bağımsızlığımızı tahkim etmeyi hem de bugünkünden çok daha ileri noktalara Türk ekonomisini taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak yürütülen projeler hakkında bilgi veren Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında verilen destekleri anlattı.

- "Bir otomobilden fazlasını yapmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak için yola çıktık"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da bir otomobilden fazlasını yapmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Yeniliklerin kalbinin start-uplarda olduğunu dile getiren Karakaş, "Geleceğin de daha fazla start-uplar tarafından şekilleneceğini bildiğimizden uzun bir süredir start-upları iş ortağımız olarak çalışmamızın merkezine alıyoruz. Bu bağlamda da Bilişim Vadisi'yle hızlandırma programını başlattık. Hızlandırma programının yanında da start-uplarla başka programlarda ve ikili görüşmelerde çalışıyoruz. Günümüzün bu değişen çerçevesinde teknolojilerin içerisine oyunlaştırma girdi, fintech çözümleri girdi, blok zinciri çözümleri girdi. Bunları klasik otomobil dünyasında bulmamız mümkün değil. O yeni fikirleri gençlerimizden, start-uplarımızdan almamız gerekiyor, o nedenle buradayız." ifadelerini kullandı.

- "Program, bu yıl 850'nin üzerinde girişimci başvurusu aldı"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise ekosistemi de geliştirecek bir Bilişim Vadisi hayal ettiklerini, bu yolda Bakan Yardımcısı Kacır ve Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın destekleriyle çok daha büyük girişim ekosistemine hitap edebilecek hızlandırma programı yaptıklarını dile getirdi.

İbrahimcioğlu, 2 yıldır bu programı düzenlediklerini aktararak, "Geçtiğimiz yıl 90 girişimci başvurusu aldığımız program, bu yıl 850'nin üzerinde girişimci başvurusu aldı." dedi.

Daha sonra, 6 Nisan'da başlayan yoğun eğitim ve mentorluk programını kapsayan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nı başarıyla tamamlayan 10 girişimci, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıttı.

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