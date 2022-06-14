Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sözlü sınavını yapacak
Genelkurmay Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı icraa edilecek.
Genelkurmay Başkanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili sınav emrini Şubat ayı içerisinde yayımlamıştı.
Genelkurmay Başkanlığı, ilgili yazılı sınavı 15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirmişti.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınav tarihleri belli oldu. Sözlü sınavlar 20 - 24 Haziran 2022 tarihleri arasında Genelkurmay Karargahında yapılacak.
Son etap sonrasında ise kazananlar belli olacak. Kontenjanlar şu şekilde belirlenmişti:
Görevde Yükselme Kontenjanları:
23 uzman, 5 memur, 1 mal ve hesap sorumlusu, 2 muhasebeci, 1 veznedar, 1 şoför
Unvan Değişikliği Kontenjanları:
1 avukat, 5 bilgisayar mühendisi, 2 elektrik-elektronik mühendisi, 1 elektrik teknikeri, 6 elektrik teknisyeni, 1 inşaat teknikeri, 1 marangoz teknikeri, 4 sıhhi tesisat ve ısıtma teknisyeni
Sözlü sınava girecek adaylara memurlar.net olarak başarılar dileriz.