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Macaristan'a polis görevlendirmesi yapılacak

Macaristan'ın 3 farklı kara hudut kapısında üçer aylık periyotlar halinde polis görevlendirmesi yapılacak.

Eklenme : 14 Haziran 2022 13:40
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Macaristan'a polis görevlendirmesi yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Türk polisinin Macaristan sınırlarında görev yapmasına ilişkin anlaşmanın imzalanacağını belirtmişti.

Süleyman Soylu, Türk nakliyecilerini kaçak göçmenlerden korumak için en çok sorun yaşanan ülkelerden birinin Macaristan olduğu belirterek sorunun çözümü ve yaşanan vakaların önüne geçmek için başlatılan Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar hudut kapılarında Türk polisinin görev yapmaya başlayacağını açıklamıştı.

17.12.2021 tarihli Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Macaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasındaki ortak kolluk faaliyetlerinde işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası çerçevesinde gerçekleştirilen Dostluk Yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yoğun olarak kullandığı Macaristan hudut kapılarından geçişleri esnasında yaşadıkları sorunları en aza indirmek ve doğru bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla ve göçmen kaçakçılığı mağduriyetlerini yerinde çözüm bulmak amacıyla Macaristan'ın 3 farklı kara hudut kapısında üçer aylık periyotlar halinde polis görevlendirmesi yapılacak.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, bahse konu projenin faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ilgili birimlerce belirlenecek polislerin 16 Haziran 2022 tarihine kadar isimlerinin bildirilmesi istedi.

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