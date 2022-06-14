Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 13:44
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 13,58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız