Ege Üniversitesi ile Siemens Healthineers arasında tıbbi görüntüleme iş birliği

Üniversitenin senato salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, biyomedikal alanda yenilikçi fikirleri ve projeleri olan araştırmacıları destekleme olanağı sunan bu iş birliğiyle tıbbi görüntüleme teknolojilerini sadece kullanan değil üreten bir ülke olma hedefi kapsamında çalışacaklarını bildirdi.

Sağlık ve mühendislik alanlarında çok disiplinli çalışmaları öngören iş birliğiyle teknik eğitimlerin düzenleneceğini aktaran Budak, Manyetik Rezonans sistem yazılımlarının geliştirilmesi için ortak araştırma projeleri yürütüleceğini aktardı.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel de şirket olarak Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini, dünya çapında yaklaşık 4 bin 500 partnerle klinik iş birlikleri yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de 2022 yılı itibarıyla bu sözleşmeyi 7 üniversiteyle imzaladıklarını hatırlatan Sonemel, "2009 yılından bu yana farklı üniversitelerle imzaladığımız anlaşmalarla bugüne kadar 4 global patent almayı başardık. EÜ ile yaptığımız bu anlaşmayla da patent sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sonemel, sözleşmede baştan bir bütçe belirlenmediğini, bilimsel çalışmaların hemen başlayacağını ifade etti.

Bu anlaşmayla aslında karşılıklı beyin yatırımı yaptıklarını dile getiren Sonemel, "EÜ özellikle nitelikli MR çalışmaları konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Görüntüleme konusunda çalışan öğretim üyeleri ve asistanların çıkardığı ürünler ve fikirleri, Almanya'ya anlatacağız. EÜ ile Almanya'daki genel merkezimizdeki Ar-Ge servisimiz arasında köprü kurmak istiyoruz." dedi.

Sonemel, EÜ'de akciğer görüntüleme cihazı üzerine çalışma yürüten Dr. Öğretim Üyesi Özkan Doğanay'ın çalışmalarının dikkat çekici olduğuna işaret ederek, üniversitede konuyla ilgili yazılımların tamamlanması halinde bu sistemin sadece Türkiye için değil tüm dünya için de önemli bir yatırım olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Budak ve Sonemel arasında 5 yılda bir yenileneceği belirtilen "Temel Araştırma Sözleşmesi" imzalandı.