CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Özcan'dan açıklama

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir antiemperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisinin üvey değil, öz evladıyım." ifadelerine yer verdi.