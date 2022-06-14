'Polisimize karşı girişilen davranışın, bedeli ağır olacak'

Soylu, Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle jandarma heyetini makamında kabul etti.

Jandarmanın, Türk milletinin göz bebeği olduğunu söyleyen Soylu, bugüne kadarki birikimlerin kolay elde edilmediğini belirtti.

Jandarmanın, terörle mücadelenin yanı sıra terör örgütünün ağına düşmüş çocukları, ikna çalışmaları ile aileleriyle buluşturduğunu dile getiren Soylu, bunun parayla ve teknik imkanlarla oluşturulamayacağına dikkati çekti.

Türk jandarmasının kapasitesinin doğru okunması gerektiğinin altını çizen Soylu, "Türk jandarması dünyadaki emsalleri arasında en geniş görev sahasına, en yüksek kapasiteye sahip jandarma teşkilatlarından birisidir." diye konuştu. Soylu, teşkilatın, terör, uyuşturucu, trafik, asayiş, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle, siber suçlarla, afet yönetimi ve kaçak göçle mücadeleyi de içeren çok geniş bir faaliyet alanına sahip olduğunu kaydetti.

"Jandarma, 3 bin metre rakımda terör operasyonları yapmaktadır, son teknolojik kriminal laboratuvarlarında suçlu takibi de yapmaktadır" diyen Soylu, Kovid-19 sürecinde de jandarmanın, vatandaşların yardımına koştuğunu hatırlattı.

- "Dünyada eşi ve benzeri yoktur"

Jandarma teşkilatıyla gurur duyulduğunu belirten Soylu, "Dünyada eşi ve benzeri yoktur. Terörle mücadelede kararlı, insanımıza hizmetkarlıkta müşfik, şefkatli, merhametli ve hizmetkar ruhuyla hareket edebilecek bir anlayışa sahiptir." ifadesini kullandı.

Görev sahasının ciddiyeti anlamında Türk jandarmasının önemli yerinin bulunduğunu vurgulayan Soylu, jandarmanın basit çetelerle değil PKK, PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini, Fransız jandarmasının böyle bir mücadelesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Türk jandarmasının kaçak göçle mücadelede de yer aldığını, İdlib'de sınır ötesi operasyon bölgelerinde güvenliği sağladığını anlatan Soylu, "Avrupa'daki hangi jandarmanın veya hangi emniyetin böyle bir derdi söz konusudur. Dolayısıyla jandarma teşkilatını, bu ülkenin diğer kolluk birimlerini değerlendirirken, bizatihi bu ülkenin kendisini değerlendirirken lütfen bu sorumlulukları da herkes hesaba katsın." dedi.

Soylu, jandarmanın cezaevi güvenliğini de sağladığını hatırlatarak, bu konuda dünyada Türk jandarmasının eline su dökebilecek jandarma teşkilatı ve kolluk biriminin bulunmadığını vurguladı.

Geri gönderme merkezlerinin güvenliğinde de jandarmanın görev aldığını belirten Soylu, jandarmanın kapasitesini başka kurumlarla ortaklaşa kullandığını da aktardı.

Süleyman Soylu, "Bu ülkenin güvenlik sorumluluğu, tehditleri, güvenlik maliyeti hiçbir ülkede yoktur. Bugün dünyanın diken üstünde durduğu, krizler yaşadığı ve ne yapacağını bilmez bir hale geldiği pek çok güvenlik başlığında hem teyakkuzda hem tetikte hem de takipteyiz." sözlerini sarf etti.

- "Yılan çetesini her yerden söküp attık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Soylu, "O yılan çetesini her yerden söküp attık ve o günden sonra da hızlı bir ivmeyle hem yaralarımızı sardık hem yenilendik hem hakikaten gücümüzün üzerinde bir güç daha elde ettik." dedi.

Bazı yabancı düşünce kuruluşlarının jandarma teşkilatını hedef almasının ve jandarmanın yapısına ilişkin sürekli hezeyanlarda bulunmasının boşuna olmadığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'da Rand Corporation'ın sürekli olarak Türk jandarması üzerinden de Türk güvenlik teşkilatları üzerinden fikir yürütmesi esas itibarıyla boşuna değildir. Yarası olan gocunur. Amerika'nın bir yarası var ve gocunmaktadır. Onlar gocunmaya aynı şekilde devam etsinler. Biz onları 15 Temmuz'da bu millet mağlup etmiş ve hadlerini bildirmiştir ve bugün buradaki arkadaşlarımızın temsil ettiği anlayış, disiplin, milletine ve ülkesine olan sadakat, teşkilatın gücü Türk demokrasisinin sigortalarından birisidir ve demokrasi karşıtı bütün anlayışların da kabusudur."

Soylu, 2016'da yaklaşık 139 bin seviyesinde olan jandarmadaki personel sayısının 192 bine, yüzde 58 olan profesyonelleşme oranının ise 2021 sonu itibarıyla yüzde 83'e yükseldiğini, an itibarıyla bu oranın yüzde 87'ye çıktığını bildirdi.

- "Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır"

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruklu saldırısına ve aralarında HDP ile DBP milletvekillerinin de bulunduğu grubun yaptığı izinsiz yürüyüşe değinen Soylu, şunları paylaştı:

"Bu ülkeden terör silininceye kadar bu gündem hiç değişmeyecektir. Terör örgütleri tek mermi atmasalar dahi varlıkları tamamen bitmeden, tüm kırıntıları temizlenmeden bu mücadele sona ermeyecektir. Duran Kalkan'ın talimatıyla, açık söylüyorum, harekete geçen milletvekillerinin yozluklarını, aşağılıklıklarını biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Duran Kalkan talimat verdi tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı 'Acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabiliriz?' anlayışını ortaya koydu. Türkiye'nin hiçbir yerinde oynatmadık. Arkadaşlara talimat verdik, 'Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız, bir çocuk katilinin, terörist başının, bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirilip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz'. Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle yasa dışı bir gösteriyi, terör gösterisini engellemeye çalışan polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır. Buradan söylüyorum, hepiniz gözyaşı döküyordunuz, gece saat 1'de evlerinizden aldık sizi, kaçacak yer arıyordunuz. Ülkemizi, güvenlik güçlerimizi, milletimizi terörle sınamaya kalkmasınlar. Bedeli ağır olur."

Soylu, terör operasyonlarında her taşın altına bakıldığını, teröristlerin başlarını sokabileceği her ağaç gölgesinin dahi arandığını söyledi.

Bu yıl için planlanan PKK'nın barınma yerlerine yönelik 17 bin operasyondan 6 bin 402'sinin başarıyla tamamlandığını bildiren Soylu, son 5 yıl içerisinde yurt içinde 3 bin 921 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü elebaşına özgürlük eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin farkında olunduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kaydetti.

- "Jandarma her yerde halkın hizmetinde görevini yapmaya devam edecektir"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise terörle mücadele operasyonlarının başarıyla sürdüğünü dile getirdi.

"Girilmez" denilen bölgelerde başarılı operasyonlar yapıldığının altını çizen Çetin, jandarmanın her alanda Türk milletinin hizmetinde olduğunu söyledi. Orgeneral Çetin, "Jandarma her yerde halkın hizmetinde görevini yapmaya devam edecektir." diye konuştu.