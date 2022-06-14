Samsun'da araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda araştırma görevlisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 16:11
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yıllarında düzenlenen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarında soruları usulsüz alarak örgüt mensuplarına dağıtan 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin çalışma yapıldı.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görevli araştırma görevlisi D.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlının, Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız