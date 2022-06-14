Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'ta havadan incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan daha sonra sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu. O anlara ait fotoğraf karesi Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız