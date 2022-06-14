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Dijital Pazarlamada En Çok Kullanılan E-posta Terimleri

E-posta pazarlamaya yeni başlıyorsanız, bu pazarlama aracını kullanmak için ilk öğrenmeniz gereken şey e-posta terimleridir.

Bu terimleri öğrenme konusunda endişeleniyorsanız ve bu kadar terimi nasıl öğreneceğim diyorsanız, endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü deneyimli pazarlamacılar bile en son pazarlama terminolojisine, trendlerine ve uygulamalarına ayak uydurmak için sürekli olarak yeni terimler öğrenir.

Tam da bu noktada, kafa karıştırıcı jargonları çözmenize yardımcı olmak için en çok kullanılan e-posta terimlerini sizin için derledik.

İşte her pazarlamacının mutlaka bilmesi gereken en çok kullanılan e-posta terimleri ve anlamları:

1. Kabul Oranı (Acceptance Rate)

Kabul Oranı (Acceptance Rate), posta sunucusu tarafından başarıyla teslim edilen veya kabul edilen e-posta mesajlarının yüzdesidir. Kabul edilen e-posta'lar geri dönmez. Gelen kutusuna, spam veya önemsiz klasörlerine teslim edilebilir.

2. Kara Liste (Blacklist)

E-posta kara listesi (blacklist), spam dağıttığına inanılan bir IP adresleri topluluğudur. Bu adreslerden gelen e-posta'lar ya engellenir ya da alıcının spam klasörüne yönlendirilir.

3. Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate)

Hemen çıkma oranı, alıcılara başarıyla ulaşmayan e-posta'ların yüzdesidir. Bir e-posta geri döndüğünde, gönderen bir Teslim Edilmedi Raporu (NDR) alır. Kabul edilebilir bir "Hemen Çıkma Oranı" %5'ten azdır.

4. Toplu Posta (Bulk Mail)

Aynı anda çok sayıda kişiye veya aboneye gönderilen büyük ölçekli pazarlama veya promosyon e-posta'larıdır (aynı içeriğe sahip). Bültenler, güncellemeler, promosyonlar ve davetler genellikle toplu postalardan oluşur.

5. CAN-SPAM

CAN-SPAM, ticari e-posta kurallarını tanımlayan bir yasadır. Yasa, işletmelerin hedefli e-posta'ları izinsiz göndermesini yasa dışı kılar. İşletmeler, tüm promosyon e-posta'larında "abonelikten çık" seçeneğini barındırmalı ve alıcının "açık izni" olmadan bir e-posta'ya isim eklememelidir.

6. TO (CTR)

TO, "Tıklama Oranı" anlamına gelir ve bir pazarlama e-posta'sındaki bir bağlantıya tıklayan alıcıların yüzdesini belirtir. Tekil tıklama sayısının açılan e-posta sayısına bölünmesiyle hesaplanır. TO puanı ne kadar yüksekse, bir işletme için o kadar iyidir.

7. Dönüşüm Oranı (Conversion Rate)

Dönüşüm oranı, bir e-posta'nın harekete geçirici mesajını takip eden abonelerin yüzdesidir. Bu, gönderenin dönüşüm hedefine bağlı olarak bir tıklama, indirme, satın alma veya istenen başka bir işlem olabilir. Dönüşüm oranı, bir şirketin pazarlama stratejisi performansının en önemli göstergelerinden biridir.

8. Özel IP (Dedicated IP)



Bir hizmet tarafından yalnızca hesabınıza atanan bir IP adresini ifade eder. Bu, yalnızca posta gönderebileceğiniz anlamına gelir. Paylaşılan bir IP, birçok kullanıcıya atanan bir IP adresini ifade eder.

9. Double Opt-In, Single Opt-In

Bir kullanıcı iki adımlı bir süreçle e-posta pazarlama üzerinden markaya abone olduğunda, ilk önce standart bir kayıt, ardından e-posta'yla gönderilen bir bağlantıya onay tıklamasıyla çift katılım gerçekleştirir. Pazarlamacılar, çift katılımlı onay yöntemini kullanarak dağıtım listesinde istenmeyen posta adresleri olasılığını azaltır.

Single Opt-In, abonelerin e-posta iletişimlerine kaydolduğu ancak onay bağlantısını tıklamadığı tek adımlı bir katılım sürecidir. Double Opt-In'den farklı olarak, e-posta alıcılarının daha az meşgul olmasına neden olabilir. Bu nedenle önerilen bir e-posta pazarlama stratejisi değildir.

10. E-posta Kampanyası

Bir e-posta kampanyası, belirli bir pazarlama hedefine yönelik bir dizi pazarlama çabasıdır. İçerik ve ilgili tekliflerle abonelere ulaşmak için e-posta'lar göndermeyi içerir. Başarılı bir e-posta pazarlama kampanyası, markayı tanıtmaya ve satışları artırmaya yardımcı olur.

11. E-posta Servis Sağlayıcısı (ESP)

E-posta hizmet sağlayıcısı, e-posta pazarlamacılarının abonelerine e-posta pazarlama kampanyaları göndermelerini sağlayan bir yazılım hizmetidir.

12. Hard Bounce

Kesinti veya geçersiz alıcı adresi gibi kalıcı nedenlerle teslim edilemeyen bir e-posta'dır. Hard bounce oranlarının azaltılması, e-posta pazarlamanın birincil hedefidir.

13. HTML

HTML e-posta tasarımı, e-posta'larınızın görsel çekiciliği ile yaratıcı olmanızı mümkün kılar. Standart metin tabanlı e-posta'lardan farklı olarak, HTML e-posta, tıpkı bir web sayfası gibi, postalarınıza resimler, yazı tipleri ve düzenler eklemenize olanak tanır. Bu e-posta tasarımı, marka mesajını daha etkili bir şekilde iletmeye yardımcı olur.

14. IP Warming/Warm-up

IP Warming/Warm-up, belirli bir programa göre özel bir IP adresiyle gönderilen e-posta hacminin kademeli olarak artırılmasıdır. Bu tür bir uygulama, meşru bir e-posta göndericisi olarak IP adresinizin alaka düzeyini belirlemeye yardımcı olur.

15. Açılış Sayfası (Landing Page)

Açılış sayfası, yalnızca pazarlama veya reklam amacıyla oluşturulan ve ilgili potansiyel müşterileri alıcılara dönüştürmeyi amaçlayan bir web sayfasıdır. E-posta pazarlama, ziyaretçileri bir işletmenin açılış sayfasına çekmenin en iyi yollarından biridir.

16. Liste Segmentasyonu (List Segmentation)

E-posta listesi segmentasyonu, e-posta pazarlamacılar tarafından kişi listelerini farklı gruplara veya bölümlere ayırmak için kullanılan bir tekniktir. Yüksek oranda hedeflenmiş e-posta'lar ve segmentlere göre alakalı içerik göndermek için yapılır.

17. Pazarlama Otomasyonu



E-posta pazarlama otomasyonu, önceden belirlenmiş bir dizi tetikleyiciye dayalı olarak müşterilere promosyon kampanyaları gönderen e-posta pazarlama yazılımı anlamına gelir. Örneğin, bir marka, müşterilerine doğum günlerinde/yıldönümlerinde veya satın alma işlemlerine belirli bir miktar para harcadıktan sonra özel teklifler göndermek için pazarlama otomasyonunu kullanabilir. Pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlamacılara kişiselleştirilmiş ve verimli bir şekilde daha geniş bir kitleye ulaşma şansı verdiği için muazzam bir popülerlik kazanmaktadır.

18. Açılma Oranı (Open Rate)

E-posta açılma oranı, bir promosyon kampanyası aracılığıyla gönderilen belirli bir e-posta'yı açan toplam abone sayısının yüzdesidir. Bir e-posta stratejisinin işe yarayıp yaramadığını anlamanın en iyi yollarından biridir. Açılma oranları, konu satırına ve konunun alıcılar için alaka düzeyine göre değişebilir. Pazarlamacılar, açılma oranlarını iyileştirmek için hedefli e-posta göndermeyi kullanır.

19. Opt-in

Opt-in, potansiyel bir müşteriye bir markanın promosyonuna veya diğer içerik türlerine katılma veya bunlara abone olma seçeneğinin sunulduğu bir inbound pazarlama yaklaşımıdır. Abone, pazarlamacıya kendisine e-posta göndermesi için izin verir. Katılım, izinli pazarlama olarak da bilinir ve tek veya çift katılım olabilir. Hedefe yönelik, etik ve etkili bir pazarlama stratejisidir.

20. Opt-out

Bir abone, bir göndericiden tanıtım amaçlı e-posta iletileri almak istemediğinde, abonelikten çıkabilir veya e-posta listesinden çıkarılma talebinde bulunabilir. CAN-SPAM Yasası, her şirketin, abonelerin istedikleri zaman abonelikten çıkabilmeleri için gönderdikleri her e-postaya bir "abonelikten çıkma" bağlantısı eklemesini zorunlu kılar.

21. İstenmeyen Posta (Spam)

İstenmeyen posta veya spam, toplu olarak rastgele bir alıcı listesine gönderilen e-posta'lardır. E-posta iletişimini seçmemiş veya e-posta iletişimi için izin vermemiş birine gönderilen e-posta, genellikle spam olarak sınıflandırılır. İstenmeyen postalar genellikle ticari amaçlarla gönderilir.

22. Soft Bounce

Soft bounce, bir e-posta'nın alıcı tarafından kullanılamayan bir sunucu gibi geçici nedenlerle teslim edilememesi anlamına gelir.

23. E-posta İmzası

E-posta imzası, bir e-posta'nın sonunda göndereni tanımlayan ve iletişim bilgilerini sağlayan kısa metin veya kısa açıklama bloğudur. Bir pazarlama e-posta imzası, gönderen ve marka hakkında genel bir izlenim yaratır.

24. Gönderen Puanı (Sender Score)

Gönderen puanı, bir İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) tarafından e-posta gönderen bir kuruluşa atanan 0-100 arası bir derecelendirmedir.

25. Kişiselleştirme

Kişiselleştirme, alıcı için özelleştirilmiş e-posta'lara öğeler eklemeyi içerir. Bu, alıcıya adıyla hitap etmeyi, tercihlerine göre ürün/hizmet önerilerini koymayı, geçmiş satın alımlara atıfta bulunmayı veya alıcıya özel içerik göndermeyi içerebilir.

E-posta pazarlama terimlerini öğrendikten sonra markanız için bir e-posta pazarlama kampanyası oluşturmak için şirket mail'iniz üzerinden abonelerinize ulaşmanız gerekir. Eğer şirket mailiniz yoksa, Türkiye'nin en popüler hosting ve domain sağlayıcılarından biri olan Niobe Hosting'e gelerek kurumsal e-posta planlarını inceleyebilirsiniz.



Aşağıda Niobe Hosting kurumsal e-posta servisinin benzersiz avantajlarını görebilirsiniz:

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MS Office dokümanları ile online çalışma: Takvim, adres defteri vb. Outlook'ta bulunan gelişmiş özelliklerin hepsi ve daha fazlası Icewarp e-mail'de mevcuttur.

Yüksek güvenlik: Kaspersky AntiVirus, çift katmanlı doğrulama ile giriş, gelişmiş spam filtresi ile güvenli e-posta yönetimi sağlanır.

Özelleştirilebilir ayarlar: Yönetim paneli üzerinden yeni hesaplar açarak e-posta hesaplarınızın sayısını artırabilir ve DNS, DKIM kaydı gibi düzenlemeleri yapabilirsiniz.

