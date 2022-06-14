Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in suç dosyası kabarık

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, aralarında "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarının da bulunduğu çok sayıda eylemden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor.

AA muhabirinin, Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, DBP'li Aydeniz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı.

Fezlekelerde Aydeniz'e, "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, hakkında suç duyurusunda bulunulan Aydeniz'in, polise yumruk attığı olayla ilgili tespitlerini yapıp, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanması için dosyayı milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları yürütmekle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceği öğrenildi.