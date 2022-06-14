Stoltenberg: Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 23:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız